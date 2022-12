“Un faux-fuyant absurde” – La Corée du Nord nie avoir fourni des armes à des mercenaires russes en Ukraine

La Corée du Nord a nié avoir fourni des armes au groupe Wagner.

Les États-Unis estiment que Wagner a 50 000 hommes déployés en Ukraine.

Le propriétaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a rejeté les accusations américaines.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé comme “absurde” un rapport américain selon lequel la force mercenaire russe, le groupe Wagner, aurait reçu une cargaison de roquettes et de missiles nord-coréens pour soutenir la guerre de Moscou en Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré jeudi que Pyongyang avait envoyé une première cache d’armes au groupe Wagner, qui recherche dans le monde entier des fabricants d’armes pouvant alimenter ses opérations militaires en Ukraine.

“Nous pouvons confirmer que la Corée du Nord a effectué une première livraison d’armes à Wagner, qui a payé cet équipement. Le mois dernier, la Corée du Nord a livré des roquettes et des missiles d’infanterie à la Russie à l’usage de Wagner”, a déclaré Kirby aux journalistes.

LIRE | “L’Ukraine tient ses lignes et ne se rendra jamais”: Zelensky fait écho à Churchill dans son discours au Congrès américain

L’exportation d’armes nord-coréennes est interdite en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies imposées au pays en raison de ses efforts pour développer des armes nucléaires.

Les États-Unis estiment que Wagner a 50 000 personnes déployées en Ukraine, dont 10 000 sous-traitants et 40 000 condamnés recrutés dans les prisons russes, a déclaré Kirby.

Le président russe Vladimir Poutine s’est de plus en plus tourné vers Wagner pour obtenir de l’aide en Ukraine, où les forces russes ont trébuché, a-t-il déclaré.

On estime que le propriétaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin – qui a démenti l’affirmation américaine comme étant “des commérages et des spéculations” jeudi – dépense plus de 100 millions de dollars par mois pour financer les opérations de ses mercenaires en Ukraine, a ajouté Kirby.

Le groupe Wagner – composé d’anciens combattants des forces armées russes et de prisonniers libérés s’ils acceptent de combattre en Ukraine – a opéré en Libye, en Syrie, en République centrafricaine et au Mali, entre autres pays, et a été accusé d’avoir commis des violations des droits de l’homme et autres atrocités.

Réagissant à un rapport des médias sur l’expédition présumée de munitions à Wagner, un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la nouvelle était “fausse” et “le hareng rouge le plus absurde, qui ne mérite aucun commentaire ou interprétation”.

“La RPDC reste inchangée dans sa position de principe sur la question de la ‘transaction d’armes’ entre la RPDC et la Russie, qui ne s’est jamais produite”, a déclaré le porte-parole, selon un communiqué publié par l’agence officielle nord-coréenne de presse centrale coréenne (KCNA).

Les États-Unis, a ajouté le responsable nord-coréen, étaient eux-mêmes « en train de semer le sang et la destruction en Ukraine en lui fournissant divers types d’armes létales ».

RPDC sont les initiales du nom officiel de la Corée du Nord – la République populaire démocratique de Corée.

L’ambassadrice du Royaume-Uni à l’ONU, Barbara Woodward, a déclaré vendredi dans un tweet que Londres était d’accord avec l’évaluation de Washington selon laquelle “la Russie a reçu des armes de la Corée du Nord, en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU”.

Le Royaume-Uni est d’accord avec l’évaluation des États-Unis. La Russie a reçu des armes de la Corée du Nord, en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Le groupe de mercenaires russes Wagner, connu pour son recours à la torture et ses violations systématiques des droits de l’homme, est en Ukraine et a payé les armes. https://t.co/Wg9Kw0ODdx — Ambassadeur Barbara Woodward (@BWoodward_UN) 22 décembre 2022

“Le fait que le président Poutine se tourne vers la Corée du Nord pour obtenir de l’aide est un signe du désespoir et de l’isolement de la Russie”, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, dans un communiqué.

“Nous travaillerons avec nos partenaires pour nous assurer que la Corée du Nord paie le prix fort pour son soutien à la guerre illégale de la Russie en Ukraine.”

En novembre, après que la Maison Blanche a déclaré que Pyongyang avait secrètement fourni à la Russie un nombre “significatif” d’obus d’artillerie, la Corée du Nord a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de commerce d’armes avec la Russie et n’avait pas l’intention de le faire.

Washington a déclaré que la Russie s’était également tournée vers l’Iran pour fournir des drones à utiliser contre l’Ukraine et que les États-Unis craignaient que Moscou ne cherche à acquérir des armes conventionnelles avancées supplémentaires auprès de l’Iran.

Le chef de Wagner, Prigozhin, un proche allié de Poutine, a déclaré dans un communiqué : “Tout le monde sait que la Corée du Nord ne fournit plus d’armes à la Russie depuis longtemps. Et aucun effort de ce type n’a même été fait”.

Il ajouta:

Par conséquent, l’approvisionnement en armes de la Corée du Nord n’est rien d’autre que des commérages et des spéculations.

Kirby a déclaré que Prigozhin avait l’habitude de faire des déclarations basées sur des conjectures.

L’évaluation américaine est que la quantité de matériel livré par la Corée du Nord ne changera pas la dynamique du champ de bataille, mais davantage d’équipements militaires devraient être livrés par Pyongyang.

Les services de renseignement américains indiquent que les mercenaires de Wagner ont joué un rôle de premier plan dans la bataille pour la ville ukrainienne de Bakhmut et ont subi de lourdes pertes, avec environ 1 000 employés de Wagner tués ces dernières semaines, a déclaré Kirby.

Il a dit:

Il semble que M. Prigozhin soit prêt à jeter des corps russes dans le hachoir à viande de Bakhmut.

Kirby a également déclaré que l’influence de Prigozhin s’étendait à l’intérieur de la Russie et que l’indépendance de son groupe vis-à-vis du ministère de la Défense de Moscou avait augmenté depuis l’invasion de l’Ukraine en février.

Dans certains cas, les responsables militaires russes en Ukraine étaient subordonnés aux forces de Wagner, a-t-il déclaré.

Kirby a déclaré que Prigozhin semblait plus intéressé par le “trafic d’influence au Kremlin” que par la protection de ses troupes.

“Pour lui, il s’agit de savoir à quel point il est bon pour M. Poutine et à quel point il est considéré au Kremlin”, a-t-il déclaré.

L’administration du président américain Joe Biden a dévoilé mercredi de nouvelles restrictions aux exportations de technologies vers le groupe Wagner. D’autres sanctions sont à venir dans les semaines à venir contre la société et son groupe de soutien dans des pays du monde entier, a déclaré Kirby.