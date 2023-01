Un faux enlèvement et de la cocaïne : la descente d’une mine du Montana dans le chaos

Ces derniers mois, M. Thiele s’est adonné à un nouveau passe-temps : fouiller dans les multinationales qui se cachent derrière Signal Peak, une tentative pour comprendre les forces des entreprises auxquelles les éleveurs comme lui sont confrontés.

« Il est important pour nous de savoir à qui nous avons affaire », a-t-il déclaré lors d’une récente entrevue à son domicile, à environ 10 minutes de route de la mine.

Dans des notes manuscrites et des diagrammes minutieusement compilés, M. Thiele a présenté la structure de l’entreprise : Signal Peak est techniquement détenue par deux sociétés fictives, des entreprises uniquement sur papier avec des règles de divulgation minimales, qui masquent le fait qu’elles sont contrôlées par un trio d’out- des sociétés d’État. De plus, il a été stupéfait d’apprendre que ces sociétés sont mêlées à leurs propres scandales.

L’un est FirstEnergy, le service public basé dans l’Ohio qui a investi 400 millions de dollars pour ouvrir la mine souterraine en 2009 avec la société d’investissement Boich Group. En 2021, la société a admis avoir versé des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin aux législateurs et régulateurs des États pour faire avancer un plan de sauvetage de 1 milliard de dollars pour les centrales nucléaires et au charbon vieillissantes. Le ministère de la Justice a infligé à FirstEnergy une amende record de 230 millions de dollars dans une affaire de corruption tentaculaire, la plus importante jamais enregistrée dans l’Ohio. Une porte-parole de FirstEnergy a déclaré que bien que FirstEnergy ait une participation dans la société qui exploite la mine, elle ne gère pas le site.

M. Boich a également été impliqué dans l’affaire. Selon des informations locales et une plainte pénale fédérale, il a fait des dons substantiels à l’organisation de l’argent noir au centre du scandale. Il n’a été accusé d’aucun crime. Un porte-parole de M. Boich a déclaré que les contributions politiques du milliardaire s’étaient déroulées dans le strict respect de la loi.

Le troisième propriétaire est le groupe Gunvor, une société commerciale multinationale anciennement détenue en copropriété par Gennady N. Timchenko, un milliardaire russe et confident de M. Poutine. Signal Peak est la seule mine de charbon détenue par Gunvor, qui se spécialise dans le commerce de matières premières telles que le pétrole, le gaz et les minéraux, et non dans leur production.

Pendant des années, le Trésor américain a soutenu que M. Poutine détenait des investissements dans Gunvor et avait peut-être accès aux fonds de Gunvor. Après que la Russie a envahi la Crimée en 2014, le Département d’État a imposé des sanctions à M. Timchenko et il a annoncé qu’il avait vendu sa participation dans l’entreprise.