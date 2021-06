Un faux courriel d’émeute du Capitole d’un étudiant de Standford irrite la Federalist Society

Lorsque l’étudiant en droit de l’Université de Stanford, Nicholas Wallace, a envoyé par courrier électronique un dépliant satirique aux étudiants en droit, prétendant qu’il provenait de la Federalist Society, un groupe conservateur et libertaire ayant une section sur le campus, il a failli manquer son diplôme pour obtenir son diplôme.

Quelques semaines après l’émeute du 6 janvier au Capitole, Wallace a envoyé par courrier électronique un dépliant aux étudiants en droit de Stanford avec comme objet « The Originalist Case for Inciting Insurrection ».

Son courrier électronique faisait la promotion d’un faux événement daté du 6 janvier, affirmant à tort que le sénateur du Missouri. Joshua Hawley et le procureur général du Texas Ken Paxton, tous deux républicains, se joindraient à l’événement pour parler d' »insurrection violente ».

L’e-mail semblait se moquer de la Federalist Society et des politiciens conservateurs qui voulaient annuler les résultats des élections du 3 novembre 2020.

« Le sénateur Hawley soutiendra que la fin justifie les moyens », a écrit Wallace, 33 ans, dans l’e-mail. « Le procureur général Paxton expliquera que lorsque la Cour suprême refuse d’exercer son autorité de l’article III pour annuler les résultats d’élections libres et équitables, faire appel à une foule violente pour prendre d’assaut le Capitole représente un recours alternatif approprié. »

Wallace a appris de l’un des doyens de la faculté de droit que l’université détenait son diplôme après que la Federalist Society eut déposé une plainte.

« J’ai été stupéfait », a déclaré M. Wallace, 32 ans, dans une interview mercredi avec le New York Times. « Je ne pouvais pas croire que sans plus que cette lettre d’inquiétude, ils ont placé mon diplôme et tout ce pour quoi j’ai travaillé au cours des trois dernières années, ils ont mis cela en danger. »

USA TODAY a publié une vérification des faits confirmant que le dépliant était faux. Et Stanford avait initialement prévu de mener une enquête sur l’e-mail.

Cependant, l’université a publié un déclaration mercredi, déclarant que l’e-mail de Wallace était un discours protégé.

« Pour cette raison, et conformément à la loi Leonard, l’université n’avance pas avec le processus OCS et la retenue du diplôme a été libérée », a déclaré l’université.