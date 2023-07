Aux premières heures de dimanche, des informations ont fait état du meurtre présumé d’un officier iranien du Corps des gardiens de la révolution islamique en Syrie. Cependant, il s’est avéré que l’homme qui a été « tué » n’existe pas et qu’il porte le nom d’un type de pâtisserie, l’équivalent du « Commander Cup Cake ». Le faux rapport a apparemment été généré pour confondre les lecteurs et répandre de fausses nouvelles, ou du moins pour semer la confusion.

Iran International en arabe, par exemple, dit : « Quelques heures après l’annonce du meurtre de Hussein Suhani… à la suite d’une attaque israélienne contre la ville syrienne de Homs, des médias proches des Gardiens de la Révolution ont rapporté que la nouvelle avait été publiée par un site Internet irakien. sur Internet, et personne ne s’appelait Hussein Suhani.

La décision de diffuser ces nouvelles délibérément fausses a apparemment été prise par un site Web irakien et une chaîne Telegraph nommé Sabareen News. Cette chaîne est généralement considérée comme pro-iranienne et liée aux milices soutenues par l’Iran en Irak. La « nouvelle » du meurtre s’est rapidement répandue et a pris au piège de nombreux médias locaux de langue arabe.

Le but semble maintenant avoir été de duper délibérément de nombreux médias de la région, puis de se moquer d’eux. La journaliste de la BBC, Nafiseh Kohnavard, a noté l’écart sur Twitter.

« Incroyable… Une chaîne de télégrammes liée à des paramilitaires chiites irakiens a délibérément publié de fausses informations concernant « le meurtre de Hossein Sohani, un commandant du CGRI lors de l’attaque d’Israël contre Homs, en Syrie, la nuit dernière » pour se moquer des médias et, étonnamment, la plupart des chaînes arabes l’ont avalée et publiée… Hossein Sohani est une marque bien connue de Sohan, un safran persan traditionnel fabriqué dans la ville de Qom !

Des membres des forces spéciales du CGRI assistent à un rassemblement marquant la Journée annuelle de Qods, ou Journée de Jérusalem, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan à Téhéran, Iran, le 29 avril 2022. (Crédit : MAJID ASGARIPOUR/WANA (AGENCE DE PRESSE DE L’ASIE DE L’OUEST ) VIA REUTERS)

Sabereen News semble faire la lumière sur la façon dont ces informations ont circulé dans la région et s’est ensuite moquée de ceux qui les ont partagées.

Cependant, ils étaient à l’origine de la désinformation, notant aux premières heures de dimanche, « le martyre du général des gardiens de la révolution iraniens, le colonel Hussein Suhani, dans le bombardement israélien ce soir sur Homs ; Ce dernier est considéré comme un spécialiste des drones. Plus tard, ils ont affiché une image d’un uniforme iranien avec une grande pâtisserie à l’endroit où une tête devrait être, se moquant de ceux qui croyaient qu’il y avait vraiment un homme de ce nom.

Ce serait l’équivalent d’un petit média américain affirmant que le général Cocoa Pebbles a été tué dans une frappe aérienne ou le colonel Krispy Kreme, un nom évidemment reconnu comme fictif par les locuteurs natifs, mais que certains médias étrangers pourraient apparemment reprendre. Si le nom était suffisamment capable d’être à la fois un nom et une collation, comme Major Clark Bar, il serait peut-être compréhensible que quelqu’un confond les deux.

Quelle était la raison?

Reste à savoir à quoi bon tromper les médias régionaux pendant quelques heures. À qui profite le fait de se moquer à court terme de certains médias de langue arabe, en particulier en essayant de duper les médias arabes pro-occidentaux, avec l’espoir apparent que les fausses informations seront captées en Occident ?

S’il est vrai que les mensonges sur les réseaux sociaux peuvent facilement se répandre comme une traînée de poudre, on ne sait pas tout à fait ce qui est accompli en prétendant à tort qu’un officier du CGRI a été tué.

Cela amènera les médias à revérifier ces affirmations à l’avenir. Cela donne-t-il au CGRI un démenti plus plausible en Syrie ? Est-ce que cela permet peut-être au CGRI de s’imposer un peu plus ?

Si tel est le cas, cela signifierait que ceux qui diffusent les fausses nouvelles ont des relations qui pourraient en bénéficier. En revanche, le site et la chaîne Telegraph qui ont diffusé cela seront désormais moins pris au sérieux.

Quiconque travaille dans les médias de la région sait à quel point il est courant que les reportages locaux soient incorrects. Des informations fausses circulent souvent. Quel est l’intérêt de montrer sa main pour montrer qu’ils publient des rapports insensés ?

À moins, bien sûr, que le bénéficiaire ne soit l’Iran d’une certaine manière, car l’Iran est en fait confronté à des revers dans la région et veut pouvoir prétendre que les futurs rapports sur les victimes du CGRI seront de fausses nouvelles ou peut-être de fausses nouvelles.

Le problème général dans la région est que souvent les médias locaux ou même les sites Web des médias régionaux ne vérifient pas les informations avant de les transmettre. Cela alimente ensuite un cycle d’informations « blanchies » afin qu’elles deviennent « vraies » et « confirmées ».

En vertu de certains sites Web qui le signalent à nouveau. Ensuite, ces rapports sont ajoutés aux reportages des médias occidentaux. Ces rapports peuvent d’abord dire qu’il s’agit d’un «rapport» local, mais en peu de temps, ce qui n’était qu’une personne aléatoire qui tweetait est maintenant devenu presque un fait, comme dans «les rapports affirment que le commandant du CGRI a été tué». Quel commandant ? Commandant Cup Cake.