Un faux « Brad Pitt » escroque deux femmes en Espagne pour 325 000 euros, cinq d’entre elles arrêtées

La police espagnole a annoncé lundi avoir arrêté cinq personnes accusées d’avoir escroqué deux femmes de 325.000 euros en se faisant passer pour la star hollywoodienne Brad Pitt via des messages en ligne et WhatsApp.

Les suspects ont pris contact avec les femmes via une page Internet réservée aux fans de l’acteur oscarisé et leur ont fait croire « qu’elles avaient une relation sentimentale avec lui », a indiqué la Garde civile espagnole dans un communiqué.

Se faisant passer pour Pitt, les membres du gang auraient alors proposé aux femmes d’investir dans divers projets qui n’existaient pas.

Une femme, originaire de la région méridionale d’Andalousie, a été escroquée de 175 000 euros (195 000 dollars), tandis qu’une autre, originaire du Pays basque, au nord, a perdu 150 000 euros.

« Les cybercriminels, pour capturer les victimes, avaient étudié leurs réseaux sociaux et réalisé un profil psychologique d’elles, découvrant ainsi que les deux femmes étaient deux personnes vulnérables, en manque d’affection et dans un état de dépression », a déclaré la police.

« Ils ont également utilisé des plateformes de messagerie instantanée pour échanger des messages et des e-mails avec les deux femmes jusqu’à ce qu’ils atteignent un point où ils pensaient discuter via WhatsApp avec Brad Pitt lui-même, qui leur promettait une relation amoureuse et un avenir ensemble. »

La police a arrêté cinq personnes dans la région sud de l’Andalousie, dont les chefs présumés du groupe.

Dans le cadre de leurs opérations, ils ont perquisitionné cinq domiciles, saisissant plusieurs téléphones portables, des cartes bancaires, deux ordinateurs et un agenda « dans lequel étaient inscrites les phrases utilisées par les fraudeurs pour tromper leurs victimes ».

Les agents ont pu récupérer 85 000 euros de l’argent escroqué aux deux femmes.

