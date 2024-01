Un faux appel automatisé de Joe Biden exhorte les électeurs du New Hampshire à ne pas voter à la primaire démocrate de mardi

Les participants tiennent des pancartes lors d’un événement de la campagne Write-In Joe Biden « Get Out The Vote » à Douvres, New Hampshire, États-Unis, le dimanche 21 janvier 2024.





CNN

—



Un appel automatisé qui semble être une voix d’IA ressemblant au président Joe Biden tend la main aux habitants du New Hampshire, leur déconseillant de voter à la primaire présidentielle de mardi et réservant leur vote pour les élections générales de novembre.

L’audio de l’appel a été examiné par CNN à partir de l’application anti-robocall Nomorobo. Leurs données de suivi suggèrent un volume important d’appels. On ne sait pas qui est derrière cet appel.

« Les républicains tentent de pousser les électeurs non partisans et démocrates à participer à leurs primaires. Quelle bande de bêtises », dit la voix modifiée numériquement de Biden. « Nous connaissons l’importance de voter démocrate lorsque nos votes comptent. Il est important que vous gardiez votre vote pour les élections de novembre. Nous aurons besoin de votre aide pour élire les démocrates de haut en bas. Voter ce mardi ne fera que permettre aux républicains, dans leur quête, de réélire Donald Trump.»

L’application évalue le nombre d’appels signalés en premier par Actualités NBCcomme « sévère », parmi ses notes les plus élevées pour les appels.

Le nom de Biden n’apparaîtra pas sur le bulletin de vote lors de la prochaine primaire du New Hampshire mardi. sur un différend entre l’État et le Comité national démocrate, qui a voté pour déplacer la primaire du New Hampshire hors de sa position traditionnelle de première au pays. En conséquence, il y a un effort organisé pour inscrire le nom de Biden.

« Cette affaire a déjà été soumise au procureur général du New Hampshire, et la campagne discute activement de mesures supplémentaires à prendre immédiatement. “Diffuser la désinformation pour supprimer le vote et saper délibérément des élections libres et équitables ne tiendra pas, et lutter contre toute tentative de saper notre démocratie continuera d’être une priorité absolue pour cette campagne”, a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Biden, dans un communiqué. .

Aaron Jacobs, porte-parole de Write-In Biden, a déclaré dans un communiqué : « Il s’agit d’une fausse désinformation profonde conçue pour nuire à Joe Biden, supprimer des votes et nuire à notre démocratie », ajoutant que le groupe reste « concentré sur un seul objectif jusqu’à la clôture des élections ». mardi : encourager les Granite Staters à inscrire Joe Biden.

À la fin de l’appel, la voix d’un homme inconnu demande aux auditeurs d’appeler un numéro local du New Hampshire pour être supprimé des appels futurs.

L’appel utilise l’usurpation d’identité, une pratique courante dans les appels automatisés frauduleux qui manipule les informations d’identification de l’appelant pour afficher un faux numéro de téléphone, masquant ainsi la véritable identité de l’appelant.

L’appel automatisé apparaît sur l’identification de l’appelant comme un numéro local du New Hampshire appartenant à Kathy Sullivan, ancienne présidente du Parti démocrate du New Hampshire et trésorière du Granite for America PAC. Le PAC s’efforce d’encourager les électeurs à écrire au nom de Biden ce mardi.

Lors d’un entretien téléphonique, Sullivan, qui soutient Biden lors des élections de 2024, a déclaré qu’elle avait reçu des appels pour la première fois dimanche soir et qu’elle s’était entretenue lundi avec le bureau du procureur général du New Hampshire pour déposer une plainte concernant l’appel automatisé.

«Il est très évident qu’il y a quelqu’un, ou quelqu’un, qui veut supprimer le vote écrit des primaires mardi, demain, en envoyant cet appel automatisé disant: ‘Ne votez pas pour Joe Biden’, ou Joe Biden disant: « Ne votez pas mardi, gardez votre vote jusqu’en novembre », a déclaré Sullivan. “Il s’agit d’une suppression des électeurs par quelqu’un qui veut nuire à Joe Biden.”

Sullivan a déclaré qu’elle pensait que son téléphone était répertorié comme un moyen de « brouiller » ses lignes téléphoniques.

« C’est personnellement ennuyeux, mais plus important encore, il est tout simplement répréhensible que quelqu’un tente d’empêcher le vote en disant aux gens de ne pas voter mardi », a-t-elle déclaré. «C’est une ingérence dans notre démocratie. Il n’y a pas pire que ça.

La campagne du représentant du Minnesota, Dean Phillips, qui défie Biden à la primaire du New Hampshire, a pris connaissance de l’appel des journalistes hier soir, selon la porte-parole Katie Dolan.

“Toute tentative visant à décourager les électeurs est honteuse et constitue un affront inacceptable à la démocratie”, a déclaré Dolan dans un communiqué. « L’utilisation potentielle de l’IA pour manipuler les électeurs est profondément inquiétante. »

Alison Main et Edward-Isaac Dovere de CNN ont contribué à cette histoire.