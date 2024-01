Un faux appel automatisé de Joe Biden dit aux démocrates du New Hampshire de ne pas voter mardi

MANCHESTER, NH — Le bureau du procureur général du New Hampshire a déclaré qu’il enquêtait sur ce qui semble être une « tentative illégale » de suppression d’électeurs après que NBC News a rapporté un appel automatisé se faisant passer pour le président Joe Biden disant aux destinataires de ne pas voter à la primaire présidentielle de mardi.

“Bien que la voix dans l’appel automatisé ressemble à la voix du président Biden, ce message semble avoir été généré artificiellement sur la base des premières indications”, a déclaré le bureau du procureur général dans un communiqué. déclaration. “Ces messages semblent être une tentative illégale de perturber les élections primaires présidentielles du New Hampshire et de supprimer les électeurs du New Hampshire. Les électeurs du New Hampshire devraient ignorer complètement le contenu de ce message.”

L’enquête intervient après qu’un éminent démocrate du New Hampshire, dont le numéro de téléphone portable personnel figurait sur l’identification de l’appelant des personnes recevant l’appel, a déposé une plainte.

« Quelle bande de bêtises », commence le message téléphonique d’appel automatisé, faisant écho à un terme préféré que Biden a déjà prononcé.

Le message dit qu’« il est important que vous gardiez votre vote pour les élections de novembre ».

«Voter ce mardi ne fait que permettre aux républicains, dans leur quête de réélire Donald Trump. Votre vote fait une différence en novembre, pas ce mardi », indique-t-il.

Le message se termine par un numéro de téléphone appartenant à Kathy Sullivan, une ancienne présidente du Parti démocrate du New Hampshire qui dirige désormais un super PAC soutenant la campagne visant à exhorter les démocrates du New Hampshire à écrire au nom de Biden lors de la primaire.

Si vous avez reçu cet appel automatisé ou si vous avez plus d’informations à ce sujet, contactez NBC News ici.

Le nom de Biden n’apparaît pas sur le bulletin de vote de mardi, conséquence du fait que les responsables des élections de l’État ont fixé la date des primaires avant celle de Caroline du Sud le 3 février, la première course à l’investiture sanctionnée pour 2024 selon les nouvelles règles du Comité national démocrate.

Mais les partisans locaux ont lancé cet effort d’écriture tardive comme un moyen à la fois de mobiliser le soutien à Biden et d’envoyer un message au parti national sur la tradition convoitée et centenaire de l’État de Granite consistant à organiser la première primaire du pays.

Dans une interview, Sullivan a déclaré qu’elle avait commencé à recevoir des appels dimanche soir de ceux qui avaient reçu le message. Une femme à qui elle a parlé lui a dit que Biden l’avait appelée, même si elle a déclaré qu’elle n’était pas une partisane de Biden.

«J’ai dit: ‘Vous avez reçu un appel de Joe Biden et il vous a donné mon numéro?’», a déclaré Sullivan.

Un volontaire pour l’effort d’écriture a également reçu l’appel et l’a enregistré, selon Sullivan, et l’a partagé avec les organisateurs de la campagne d’écriture de Biden. L’un des organisateurs l’a ensuite partagé avec NBC News.

On ne sait pas exactement combien d’électeurs ont reçu l’appel ni quels types d’électeurs ont été ciblés. Les listes de numéros de téléphone des électeurs peuvent être facilement achetées auprès de courtiers en données.

Et Sullivan a déclaré que même s’il n’est pas clair qui est derrière l’appel automatisé, “c’est évidemment quelqu’un qui veut blesser Joe Biden.”

“Je veux qu’ils soient poursuivis dans toute la mesure possible car il s’agit d’une attaque contre la démocratie”, a déclaré Sullivan, un avocat, qui estime que cet appel pourrait violer plusieurs lois. «Je ne vais pas lâcher prise. Je veux savoir qui paie ? Qui était au courant ? À qui profite-t-il ?

Elle a déclaré qu’elle prévoyait également de faire appel aux forces de l’ordre fédérales.

La directrice de campagne de Biden, Julie Chavez Rodriguez, a déclaré que “la campagne discute activement d’actions supplémentaires à prendre immédiatement”.

Sullivan était président du parti en 2002, lorsqu’un soi-disant effort de brouillage téléphonique a été mené lors d’une course au Sénat américain très disputée. Deux responsables républicains, dont le directeur exécutif du Parti républicain de l’État et un membre du Comité national républicain, étaient condamné d’utiliser des appels téléphoniques générés par ordinateur pour perturber les opérations du centre d’appels des démocrates pour obtenir le vote.

Les responsables de l’État se prononcent contre ces appels.

Le secrétaire d’État du New Hampshire, David Scanlan, dit ces appels « renforcent une préoccupation nationale concernant l’effet de l’intelligence artificielle sur les campagnes ».

La sénatrice Maggie Hassan, DN.H., a déclaré qu’elle espérait que la tentative de freiner la participation à Biden se retournerait contre elle.

“J’exhorte les Granite Staters à s’assurer que leurs amis et voisins connaissent la vérité et qu’ils soient encore plus nombreux à écrire au nom du président Biden”, a-t-elle déclaré.

La campagne de Dean Phillips, le membre du Congrès du Minnesota qui défie Biden pour la nomination, a déclaré qu’elle n’était pas au courant de ces appels, mais les a qualifiés de « extrêmement préoccupants ».

“Toute tentative visant à décourager les électeurs est honteuse et constitue un affront inacceptable à la démocratie”, a déclaré la porte-parole Katie Dolan. « L’utilisation potentielle de l’IA pour manipuler les électeurs est profondément inquiétante. »

Un porte-parole de la campagne Trump a nié tout lien avec cet appel, affirmant : « Pas nous, nous n’avons rien à voir avec cela ».