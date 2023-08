Un faucon de guerre américain affirme que Trump quitterait l’OTAN

John Bolton a fait valoir que l’ancien président se retirerait « presque certainement » du bloc militaire occidental s’il était réélu

L’ancien président américain Donald Trump retirera probablement la plus grande superpuissance militaire du monde de l’OTAN s’il remporte les élections de 2024, a affirmé l’ancien assistant de la Maison Blanche, John Bolton.

« Dans un deuxième mandat de Trump, nous nous retirerions presque certainement de l’OTAN », a déclaré jeudi l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale dans une interview accordée au média américain NewsNation. Bolton a été évincé de ses fonctions de principal assistant à la sécurité nationale de Trump en septembre 2019, après avoir échoué à persuader le président de lancer des guerres de changement de régime en Iran et en Corée du Nord.

Bolton – un faucon de guerre notoire qui a également poussé à des changements de régime à Cuba, en Libye, au Venezuela, en Syrie et au Yémen – a fait valoir que Trump avait un « erratique » et approche inefficace de la sécurité nationale. « Donald Trump n’a pas vraiment de philosophie telle que nous la comprenons en termes politiques » dit l’ex-conseiller. «Il ne pense pas aux orientations politiques lorsqu’il prend des décisions, certainement dans l’espace de la sécurité nationale. Tout est lié à la façon dont les choses profitent à Donald Trump.

Bien qu’il ait été inculpé trois fois pour des accusations criminelles au cours des quatre derniers mois, Trump est considéré comme le meilleur candidat à l’investiture présidentielle de 2024 du Parti républicain. Lui et le président Joe Biden sont actuellement à égalité avec 43% de soutien des électeurs dans un match revanche hypothétique de leur bataille de 2020, selon un sondage du New York Times publié cette semaine.

Biden a conduit l’OTAN et d’autres alliés américains à imposer des sanctions à la Russie concernant le conflit ukrainien et à fournir des milliards de dollars d’armes à Kiev. Trump a affirmé que s’il était réélu, il mettrait fin à l’effusion de sang en 24 heures en forçant les dirigeants russes et ukrainiens à la table des négociations.

Bolton a qualifié l’accord de Trump avec les talibans de retirer les troupes américaines d’Afghanistan un « Erreur désastreuse pour l’Amérique et pour la sécurité nationale dans le monde. » Il a également reproché au président de l’époque de ne pas avoir « écraser les Iraniens » après avoir quitté l’accord sur le nucléaire iranien en 2018. « Il n’a pas fait face efficacement à la menace terroriste de l’Iran. »

