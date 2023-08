Un faucon a laissé tomber un serpent sur moi alors que je coupais mon herbe avant que les DEUX bêtes ne m’attaquent – je pensais que j’allais mourir

Un HAWK a laissé tomber sa proie de serpent sur une femme qui tondait sa pelouse – et elle a enduré une épreuve bizarre d’un milliard à un lorsque les deux créatures l’ont attaquée.

Peggy Jones, 64 ans, était dans son jardin à Silsbee, au Texas, lorsque le serpent de quatre pieds et demi est soudainement tombé sur son bras et a commencé à frapper son bras et son visage.

Peggy Jones a été grièvement blessée après qu’un faucon et un serpent l’aient attaquée au Texas Crédit : Kennedy News

Elle a été laissée avec de graves blessures par perforation, des coupures et des ecchymoses au bras et au visage Crédit : Avec l’aimable autorisation de Peggy Jones

Le faucon – qui avait laissé tomber le serpent sur elle après l’avoir attrapé – a plongé pour le récupérer et a enfoncé ses serres profondément dans la chair de Peggy alors qu’elle combattait la paire de prédateurs.

Peggy a raconté hier soir comment elle craignait de mourir mais s’est échappée avec des blessures par perforation, des coupures et des ecchymoses au bras et au visage.

Elle a dit: « Alors que j’essayais d’élinguer mon bras et d’éjecter le serpent, le serpent s’est enroulé autour de mon bras.

« Je secouais violemment mon bras pour essayer d’enlever le serpent. Il a juste enveloppé et serré de plus en plus fort.

« Le serpent me frappait le visage, il a frappé mes lunettes plusieurs fois.

« Puis le faucon est apparu aussi vite que le serpent.

« Il a attrapé le serpent et l’a tiré comme s’il allait l’emporter et quand il l’a fait, il a jeté mon bras en l’air.

« Le faucon portait mon bras et le serpent avec.

« Je crie pendant tout ce temps : ‘Aide-moi, Jésus ! S’il vous plaît, aidez-moi, Jésus! ‘”

Peggy a déclaré que le faucon s’est retiré et est revenu quatre fois vers sa proie, la giflant au visage avec ses ailes avant de réussir à libérer sa proie et à s’envoler.

Son mari Wendell s’est précipité à son aide sur sa tondeuse à conducteur assis et l’a trouvée en train de fuir en zigzag, serrant son bras ensanglanté alors que le serpent en difficulté était pris.

Peggy – dont les lunettes ont été brisées par le serpent – n’a pas été mordue par la créature par des médecins de l’hôpital qui lui ont bandé le bras et lui ont prescrit des antibiotiques.

Elle a ajouté: « Je pense que c’est par la grâce de Dieu que je suis toujours en vie et capable de raconter mon histoire. »

Cela survient après qu’un homme a été mordu à la tête par la seule espèce de serpent mortelle de Grande-Bretagne après qu’elle se soit glissée dans sa tente lors de vacances en camping.

Tony Mohammed pensait que la vipère venimeuse avait enfoncé ses crocs dans son cuir chevelu pendant son sommeil.