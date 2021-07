Souvent, vous souhaitez voir vos rêves se réaliser, mais le destin a d’autres plans pour vous. La même chose s’est produite avec un couple de France. Le couple a acheté une belle maison dans la commune de Replonges, dans l’est de la France, mais a dû déménager peu de temps après avoir senti la « présence » d’un autre personnage invisible dans sa nouvelle maison. Le couple nommé Patricia et David C a emménagé dans leur belle nouvelle maison il y a quelques jours avec leurs deux enfants, mais n’a pas pu y rester longtemps car ils étaient dérangés par un « fantôme » vivant à l’intérieur de la maison, a affirmé le couple.

Le couple affirme que leur fille a été témoin de toutes sortes de choses étranges autour de la maison, qui a été construite en 2016. Selon eux, tout a commencé un jour avec l’apparition d’une ombre noire dans les murs. Après cela, les choses ont progressivement empiré. L’alimentation se couperait toute seule et le téléviseur s’allumerait sans que personne ne l’allume. Le téléphone fonctionnait sans aucune raison, et les ustensiles ont également commencé à bouger et à vibrer d’eux-mêmes. En peu de temps, la famille a déménagé sur la pelouse et dort sous une tente depuis.

Après avoir vu ces incidents, la famille a fait appel à un enquêteur paranormal, qui leur a dit que l’âme d’une femme était coincée à l’intérieur de la maison depuis le XIXe siècle et qu’elle ne voulait que personne d’autre y reste. Le couple est maintenant dans une situation difficile car ils ne peuvent pas déménager ailleurs en raison du fait que David souffre d’un handicap. Selon les rapports, ils ont reçu cette maison dans le cadre du programme d’aide sociale du gouvernement français et ses propriétaires nient toute connaissance de toute activité paranormale dans la maison. La famille souhaite déménager dans une autre maison, mais cela prendra du temps. En attendant, ils n’ont guère d’autre choix que de rester dehors et de dormir à ciel ouvert.

