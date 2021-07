Un fanatique de rugby «en forme et en bonne santé», 22 ans, s’est effondré et est décédé avec Covid à la maison, révèle son père dévasté

Un fanatique de rugby « FIT et en bonne santé » s’est effondré et est décédé du Covid et d’une pneumonie devant son père dévasté à la maison.

Jake Naylor, 22 ans, n’avait aucun problème de santé sous-jacent, mais il toussait et avait du mal à respirer les jours précédant sa mort en février de cette année.

« En forme et en bonne santé » Jake Naylor est décédé avec Covid en février 2021 Crédit : MEN Media

Ses amis et sa famille avaient une chemise confectionnée avec «Naylor 22» dans le dos Crédit : MEN Media

L’étudiant en génie agricole vivait avec son père Ash et sa petite amie Chloé à Hull.

Le trio s’était isolé après qu’Ash et Chloé aient été testés positifs pour le coronavirus – mais Jake ne savait pas qu’il l’avait aussi, malgré un malaise dans les jours qui ont précédé sa mort.

Jake, qui a joué pour plusieurs équipes de ligues de rugby et d’unions, avait une mauvaise poitrine, mais Ash a déclaré que c’était courant pour son fils, qui était sujet aux infections.

Soudain, alors qu’ils s’isolaient, Jake, qui était trop jeune pour avoir été vacciné à l’époque, a pris une mauvaise tournure et Ash a téléphoné à sa mère Jan.

« Il la demandait, mais n’a pas été autorisé à la voir en raison des restrictions », a-t-il déclaré.

« Elle m’a dit d’appeler le 111 et c’est alors qu’il s’est effondré et n’a jamais récupéré.

« Les ambulanciers paramédicaux étaient fantastiques, ils étaient là en quelques minutes mais ils n’ont pas pu le réanimer, tout a été très soudain. »

L’autopsie a révélé qu’il souffrait d’une souche rare de pneumonie virale et que sa mort a également été certifiée comme étant liée à Covid.

« J’avais essayé d’amener Jake chez le médecin, mais vous savez à quoi ressemblent les gars, il ne voulait pas y aller, et c’est l’un de mes plus grands regrets, de ne pas avoir baissé les pieds », a déclaré son père, qui a ajouté « ça me tourmente ».

Il a également déclaré qu’il était contrarié par l’attitude désinvolte de certaines personnes envers Covid car « cela peut affecter n’importe qui ».

« Cela m’agace quand les gens sont si méprisants à ce sujet.

« Les gens ne le considèrent pas toujours comme un danger. Je comprends parfaitement que nous ne pouvons pas rester immobiles avec l’économie, mais c’est toujours très effrayant et très inquiétant en même temps. »

Ash a rendu hommage à son fils, le décrivant comme un « homme de la montagne » qui était « aimé de tout le monde ».

PAPA EN DEUIL

L’entraîneur de rugby de 57 ans a déclaré: « Il mesurait 6 pieds 5 pouces, une construction typique de joueur de rugby.

« Il était aimé de tout le monde, ce qui est tellement cliché, mais c’était vrai.

« C’était un jeune homme si gentil et agréable. Cela me stupéfie encore qu’il soit parti, cela ne semble pas réel. »

Jake, qui laisse derrière lui deux sœurs, Emma, ​​19 ans, et Rachael, 16 ans, est allé au South Holderness Technology College et a joué pour leur équipe de rugby.

Il a ensuite joué pour plusieurs autres équipes, dont le club Hornsea RU, Easts, Hull RUFC, Holderness Vikings et Isburg.

C’était un jeune homme si gentil et agréable. Cela me stupéfie encore, qu’il soit parti, cela ne semble pas réel. Cendre Naylor

Les amis de rugby de Jake ont organisé un match commémoratif le 7 août pour célébrer sa vie.

Ils ont fait confectionner un maillot qui combine les couleurs des équipes pour lesquelles il a joué, avec « Naylor 22 » dans le dos.

Ash a déclaré: « Quand il avait 14 ans, la chemise ’22’ était la seule qui lui allait, car ’22’ était toujours la chemise de rechange qui était d’une très grande taille.

« Il était si grand et large. C’est donc le numéro sur cette chemise spéciale. »

Il a déclaré que le match commémoratif sera une « journée émotionnelle » pour eux tous et que « tout le monde est le bienvenu ».

« Les gars ont tous arrêté de jouer quand ils ont quitté l’université et ont trouvé du travail et des petites amies, donc c’est merveilleux qu’ils reviennent tous ensemble pour jouer », a-t-il ajouté.

« Certains d’entre eux ont commencé à jouer ensemble depuis que cela s’est produit, donc c’est bien que quelque chose de positif soit sorti de quelque chose de si tragique.

« Le soutien et les souhaits de tous ses amis ont été vraiment touchants et très bouleversants.

« Il n’y a pas de chemin facile à travers le deuil, c’est un chemin qu’il suffit de parcourir, et c’est difficile. »

Le joueur de 22 ans était fou de sport et a joué pour plusieurs équipes de rugby Crédit : MEN Media