Il est difficile d’évaluer les limites auxquelles une personne peut aller pour réaliser sa passion. Surtout quand la passion est quelque chose d’aussi radical que les modifications corporelles. Le besoin de transformer complètement le corps peut amener les gens à faire des choses plutôt bizarres. L’une de ces personnes est Anthony Loffredo, né en France. Dans sa tentative en cours qu’il appelle «projet extraterrestre noir», il a enlevé sa lèvre supérieure pour correspondre au look souhaité. Mais maintenant, il a du mal à parler.

L’homme de 32 ans qui s’est encré de haut en bas pour ressembler à un extraterrestre noir, s’est également fait enlever le nez. Il a parlé à certains médias locaux et a révélé que depuis que sa lèvre supérieure avait été enlevée, il avait du mal à parler correctement. Bien qu’il ne semble avoir aucun regret.

Ladbible a rapporté que le résident français a dû se rendre en Espagne pour se faire enlever chirurgicalement les lèvres. La procédure est évidemment illégale en France. Maintenant, sa lèvre inférieure reste, mais la partie supérieure de ce qui était sa lèvre ressemble à une grotte convergeant vers son nez (ou là où se trouvait son nez). Ses dents sont désormais exposées en permanence. Son discours n’est plus le même qu’avant et sa prononciation est difficile à comprendre.

Loffredo qui a une vie très ouverte sur Instagram rêve désormais de remplacer sa peau par du métal. Il documente chacune de ses étapes pour devenir «l’extraterrestre noir» en publiant des mises à jour sous la légende «évolution du projet extraterrestre noir». Il compte plus de 288K followers.

Tout son corps est tatoué, même le blanc de ses yeux a été tatoué en noir pour un effet extraterrestre maximal. Il s’est également fait enlever les oreilles. Sur son visage, il y a des implants dermiques pour exagérer une topologie approximative d’un «visage extraterrestre».

Dans l’un de ses messages, il a écrit la légende, 20% de chargement. Si ce niveau de transformation n’est que de 20%, alors on ne peut qu’imaginer ce que seraient les 80% restants!

Dans un autre article, il a écrit en français: «Je ne sais pas si vous me croirez mais je vous promets que c’est vrai depuis que j’ai commencé mon projet, je suis le plus heureux du monde. Je n’engage strictement personne à faire de même, bien sûr.

Ce n’est pas un caprice soudain mais quelque chose qui le fascine depuis ses années.

«Il est devenu normal, même inconscient, de penser constamment à mes projets pour les prochains mois. J’adore me mettre dans la peau d’un personnage effrayant. Je m’installe souvent quelque part et joue un rôle, surtout la nuit dans les rues sombres, il s’amuse. J’explore le contraste entre le rôle que je joue et moi-même », a-t-il déclaré à un journal en France.

C’est à quoi il ressemblait avant

Ce n’est pas la première fois qu’un homme devient viral pour ses modifications corporelles. Sandro, 39 ans, avait déjà attrapé les yeux pour son art corporel bizarre. Connu sous le nom de Mr Skull Face sur les réseaux sociaux, la sensation des réseaux sociaux a dépensé plus de 6 000 £ (4,42 799,40 INR) en modifications corporelles.