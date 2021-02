Le jeu a été brièvement interrompu au quatrième quart du Super Bowl 55 lorsqu’un fan a couru sur le terrain du Raymond James Stadium.

Les Chiefs de Kansas City avaient le ballon derrière les Buccaneers de Tampa Bay 31-9 avec 5:03 à jouer quand un homme est entré en vue lors de l’émission CBS sprint à travers le terrain, mettant le jeu à l’arrêt. Le réseau s’est rapidement coupé et est passé au commercial.

Dans le stade, le fan a réussi à échapper à deux gardes de sécurité autour de la ligne des 30 mètres au cours de son sprint sur la longueur du terrain. Le ventilateur a finalement été rassemblé autour de la zone des buts lorsqu’il a été abattu par un garde de sécurité et rapidement bondi par plusieurs autres.

L’homme portait un short noir (qu’il a tenté d’enlever complètement en vain) et un maillot une-pièce rose arborant les mots «Vitaly Uncensored». Il a commencé sa course avec un masque mais l’a enlevé et l’a tenu dans sa main pendant qu’il était sur le terrain.

La chèvre:La victoire des Buccaneers au Super Bowl 55 pourrait être en tête de la liste des courses de championnat les plus impressionnantes de Tom Brady

Mahomes à ne pas blâmer:La perte des chefs n’est pas sur leur QB, mais son futur héritage n’est pas gravé dans la pierre

Kevin Harlan, appelant le jeu à la radio, a eu un autre appel brillant pour l’occasion:

Le quart des Chiefs Patrick Mahomes a été limogé sur le jeu qui a suivi lorsque le jeu a redémarré après que le fan ait été escorté du terrain. Kansas City ne marquerait pas à nouveau car les Bucs ont remporté leur deuxième championnat du Super Bowl.

Contributeur: Mike Jones