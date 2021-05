Un fan s’exclame alors que Salman Khan arrive pour recevoir un deuxième vaccin contre le COVID-19

La superstar Salman Khan est l’un des acteurs les plus aimés de l’Inde. Il a un grand nombre de fans et ses admirateurs ne manquent jamais une occasion d’apercevoir l’acteur.

L’acteur, qui profite actuellement du succès de son film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », a récemment reçu le deuxième coup du COVID-19. Salman a été photographié à l’extérieur du centre de vaccination de Dadar.

L’acteur porte un t-shirt noir, un jean et une casquette noire. Il suivait également les protocoles de sécurité COVID-19 en portant un masque et en maintenant une distance sociale.

Dans une vidéo publiée par le célèbre photographe Viral Bhayani, on peut voir Salman quitter le centre lorsqu’un fan excité crie «Sallu, je t’aime». Une autre vidéo montre des fans réunis à l’extérieur du centre pour voir leur acteur bien-aimé.

Le frère de Salman, Sohail Khan, a également été aperçu au centre d’un centre de vaccination pour se faire vacciner contre le COVID-19.

Khan a été vacciné avec le premier vaccin contre le COVID-19 le 24 mars. L’acteur avait tweeté à peu près le même. «J’ai pris ma première dose de vaccin aujourd’hui», a-t-il écrit.

Réalisé par Prabhu Deva, «Radhe: Your Most Wanted Bhai» est sorti jeudi 13 mai dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers à l’occasion de l’Aïd.

Avant la sortie du film, l’acteur s’est rendu sur ses pages de médias sociaux et a partagé une vidéo exhortant les gens à ne pas se livrer au piratage. La superstar commence par mentionner le nombre de personnes qui ont déployé beaucoup d’efforts pour faire un film, c’est donc très bouleversant lorsque certaines personnes se lancent dans le piratage pour profiter de ce film.

‘Radhe’ met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Le film met également en vedette d’anciens candidats de Bigg Boss tels que Gautam Gulati, Manvir Gujjar, Pravesh Rana et VJ Andy. ‘Radhe’ est sorti dans certaines salles et est diffusé sur ZEE5, ZEEPLEX.

Khan sera ensuite vu dans ‘Kick 2’ avec Jacqueline Fernandez, ‘Tiger 3’ avec Katrina Kaif et ‘Kabhi Eid Kabhi Diwali’ avec Pooja Hegde,