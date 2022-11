Un fan saoudien parcourt 1600 km pour atteindre le Qatar

Un randonneur saoudien extrême a traversé le désert en Arabie saoudite pendant 55 jours pour atteindre le Qatar samedi pour inspirer son équipe nationale, qui jouera à la Coupe du monde de football 2022 à partir de la fin du mois.

A LIRE AUSSI | Le vainqueur de la I-League sera promu à l’ISL la saison prochaine : All India Football Federation

Fan de football passionné, Abdullah Al Salmi a combiné ses deux passions – la randonnée et le Beau Jeu en planifiant son trek le plus ambitieux à ce jour – une marche de 1 600 km à travers le désert d’Arabie depuis sa ville natale de Djeddah en Arabie Saoudite jusqu’à Doha, la capitale du Qatar.

Après avoir atteint la corniche de Doha, Al Salmi a été accueilli par une foule de supporters de tout le Qatar. Les fans l’ont félicité pour son exploit en posant pour des photos avec lui sous le drapeau saoudien.

“J’ai toujours voulu assister à une Coupe du monde, et avec le tournoi qui se déroule dans le monde arabe pour la première fois, je voulais marquer l’occasion en marchant à travers la péninsule arabique dans un spectacle de fraternité et d’unité entre deux pays voisins”, Al Salmi a déclaré au site Web Qatar2022.

Al Salmi, qui s’est d’abord intéressé à la randonnée alors qu’il étudiait au Canada, est parti de Djeddah le 9 septembre pour parcourir à pied toute la masse continentale de l’Arabie saoudite.

La frontière terrestre qataro-saoudienne à Abu Samra se trouve à environ 100 km de Doha et les autorités qatariennes ont rénové les installations d’immigration et de douane alors que des milliers de supporters saoudiens devraient se rendre en voiture pour regarder les matchs.

«Je voulais marcher de la mer Rouge, de la corniche de Djeddah à la corniche de Doha sur le golfe Persique. La randonnée me donne un sentiment de liberté et je voulais partager cette passion et cet amour avec les millions de fans qui attendent avec impatience la première Coupe du monde dans la région », a ajouté Al Salmi, un fan passionné des Green Falcons.

« J’espère que notre équipe nationale entend parler de ma marche et que cela les inspire à faire de leur mieux dans le tournoi. Je veux montrer à tout le monde que rien n’est impossible et qu’avec un travail acharné et de la détermination, on peut tout faire », a ajouté Al Salmi.

L’Arabie saoudite s’est qualifiée pour Qatar 2022, invaincue lors de huit de ses neuf matches de qualification. Les Saoudiens ont été entraînés dans le groupe C aux côtés de l’Argentine, du Mexique et de la Pologne. Ils débuteront leur campagne au Lusail Stadium le 22 novembre contre l’Argentine, double championne.

« L’incroyable accueil que j’ai reçu a été formidable. Dès que j’ai traversé la frontière qatarie, les gens m’ont accueilli avec des fleurs et de la nourriture. Cette Coupe du monde a également consisté à rassembler les gens et j’espère que mon parcours inspirera les autres à marcher les uns vers les autres – à franchir les frontières, à se connaître et à briser les stéréotypes auxquels tant d’entre nous dans cette région doivent faire face. », a ajouté Al Salmi.

Pendant ce temps, un fan de football espagnol qui se rendait à pied de l’Espagne au Qatar a récemment disparu en Iran, ont rapporté les médias internationaux.

On n’a plus entendu parler de Santiago Sanchez, 41 ans, depuis le 1er octobre, lorsqu’il a envoyé à des amis une photo de lui alors qu’il entrait en Iran depuis l’Irak.

Les hôtes du Qatar rencontrent l’Équateur au stade Al Bayt lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de football 2022 le 20 novembre.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici