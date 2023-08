Un fan qui a jeté à Drake son soutien-gorge 36G révèle qu’il a glissé dans son DMS

La fan qui a signé avec Playboy après un moment viral en lançant son soutien-gorge 36G à Drake dit qu’il s’est récemment glissé dans ses DM.

Lorsque Veronica Correia a acheté des billets pour assister à Drake et 21 sauvages Tout est flou elle n’aurait pas pu prévoir comment cela changerait sa vie. Le 21 juillet, elle a assisté au spectacle et lorsque Drake l’a dépassée pour entrer dans le DJ Booth, elle a jeté son soutien-gorge au rappeur. Il a immédiatement ramassé le soutien-gorge et a dit à la foule « Merde, 36G ? Localisez cette femme immédiatement ! ». Juste après le spectacle, elle a été localisée par tout le monde, y compris Playboy, avec qui elle s’est ensuite associée pour créer du contenu.

Correia a récemment discuté de l’expérience sur le Club Ambition podcast révélant qu’elle s’est réellement connectée avec Drake. Elle a dit que le rappeur avait en fait glissé sur l’une de ses histoires Instagram et avait laissé un visage riant.

« Il a glissé sur un [Instagram] Histoire et ri d’un, a simplement envoyé un visage riant. Et j’ai mis un jour ou deux à répondre parce que je ne savais tout simplement pas quoi dire. Correia a déclaré à la minute 14:35. « Alors j’ai juste aimé ça, puis je l’ai quitté pendant une journée », a-t-elle poursuivi. « Ensuite, j’ai écrit ce paragraphe, le remerciant essentiellement pour l’expérience, un spectacle génial, puis je lui ai dit que je possédais le café de Cumberland et lui ai demandé s’il aimait le café et comment il l’aimait ». Drake a répondu par « glacé et sucré », a-t-elle révélé. « J’étais comme, ‘Ok, c’est vraiment large. J’essaie de te faire un café’… » Puis il riait à tous mes messages. « Alors j’ai dit: ‘Oh, tu penses que je suis drôle?’ Et il a dit: « Je pense que tu es vraiment recherché en ce moment. » Elle a dit que la convo s’est terminée avec lui lui offrant quelques conseils: «Juste pour vivre votre vie incroyable et les gens sont sans visage. Ils ne vous diraient jamais vraiment les commentaires négatifs en face.

Les médias sociaux ont plaisanté en disant qu’elle ressemblait à la mère du fils de Drake, Sophia Brussaux, alors peut-être qu’il se glissait dans les DM pour plus que du café. Cependant, après avoir révélé leur échange privé de DM, elle n’entendra probablement plus parler du rappeur. De plus, attendre des jours pour répondre à son DM alors qu’il a déjà quitté la ville n’aide pas les chances.