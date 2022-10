Un fan qui a attrapé le 62e circuit du juge ne sait pas ce qu’il en fera – Kelowna Capital News

Alors qu’il traversait un hall dans le champ extérieur du Globe Life Field, dansant avec des fans et entouré d’une mer de caméras, c’était presque comme si Cory Youmans avait frappé un énorme coup de circuit.

Au lieu de cela, il a décroché le jackpot.

Youmans a réussi la prise de sa vie mardi soir, s’emparant du ballon que le cogneur des Yankees de New York Aaron Judge a lancé pour son 62e circuit, un record de la Ligue américaine.

Le souvenir historique est venu naviguer dans la première rangée de la section 31 dans le champ gauche, un coup dur du juge pour mener le deuxième match d’un programme double jour-nuit contre les Texas Rangers. Youmans l’a attrapé à la volée.

Youmans, qui vient de Dallas, travaille dans le monde de la finance et on ne sait pas encore ce que le ballon pourrait valoir. Avec le personnel de sécurité autour de lui alors qu’il prenait le ballon pour être authentifié, on lui a demandé ce qu’il prévoyait de faire avec le prix.

“Bonne question. Je n’y ai pas pensé”, a-t-il déclaré.

Après que les Yankees aient perdu 3-2, Judge a déclaré qu’il n’était pas en possession du ballon du coup de circuit.

« Je ne sais pas où c’est, dit-il. « Nous verrons ce qui se passera avec ça. Ce serait bien de le récupérer, mais c’est un souvenir pour un fan. Il a fait une belle prise là-bas, et ils y ont parfaitement droit.

Peu de temps après qu’une chaîne de télévision locale ait publié une brève interview de Youmans dans une allée, Bri Amaranthus a tweeté: “C’EST MON MARI.”

Amaranthus travaille dans les médias locaux et est un ancien de “The Bachelor” d’ABC.

Youmans faisait partie de la foule de 38 832 personnes, la plus nombreuse à avoir regardé un match de baseball au stade de baseball des 3 ans.

De nombreux fans sont venus vêtus de casquettes, de t-shirts et de maillots à fines rayures des Yankees.

Certains sont venus voir Judge entrer dans l’histoire. Certains sont venus juste pour l’histoire. Certains ont parcouru un long chemin.

Les deux dernières catégories comprenaient Jimmy Bennicaso de Norwalk, Connecticut.

“Je suis un fan du Met, en fait”, a avoué Bennicaso. “Fan de Cowboy et Met – un combo difficile.”

Bennicaso était chez lui dans le Connecticut lundi soir après avoir vu Judge échouer lors du premier de quatre matchs contre les Rangers en trois jours. Il a lancé une idée à sa petite amie – et s’il se rendait au Texas pour assister à la poursuite de Judge en personne?

“Elle a dit:” Ouais, vas-y “”, a-t-il déclaré.

Bennicaso a pris un vol matinal pour le Texas. Être indépendant dans les investissements immobiliers a aidé, a-t-il déclaré.

Bennicaso s’est posté sur le pont inférieur des tribunes du champ droit dans l’espoir de saisir un circuit du champ opposé, certainement une possibilité compte tenu du tableau de pulvérisation de Judge.

Au lieu de cela, Judge a tiré un coup de circuit qui a battu le record AL établi par Roger Maris en 1961.

Les mains vides, Bennicaso prévoyait de rentrer chez lui mercredi matin.

“Ça valait le coup”, a-t-il dit. “J’ai donné mon meilleur coup.”

-The Associated Press

