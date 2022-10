Un fan poursuit les Patriots, dit qu’ils ont ruiné son drapeau signé Brady

BOSTON (AP) – Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont causé des dommages irréparables à un drapeau américain signé par Tom Brady en l’affichant de manière inappropriée dans le temple de la renommée de l’équipe au Gillette Stadium, affirme le propriétaire du drapeau dans un procès fédéral.

Après avoir été exposée quelques mois, la signature de Brady écrite en bleu Sharpie s’était considérablement estompée, ce qui a réduit la valeur du drapeau jusqu’à 1 million de dollars, selon la plainte déposée contre l’équipe mercredi à Boston.

Un porte-parole des Patriots a déclaré jeudi que l’équipe n’avait pas de commentaire immédiat.

Le drapeau, décrit comme “un souvenir sportif inestimable et un artefact historique”, a survolé le stade Foxboro, désormais fermé, le 22 décembre 2001.

Daniel Vitale, 42 ans, de Hampstead, New Hampshire, a acheté le drapeau en 2020 comme investissement.

“Je suis un fan inconditionnel des Patriots depuis 40 ans”, a déclaré Vitale à l’Associated Press par téléphone jeudi. “Ce drapeau était si important pour moi parce que c’était juste après le 11 septembre et que c’était le dernier match de saison régulière au stade Foxboro.”

Vitale a prêté le drapeau au Patriots Hall of Fame en juin 2021 après avoir été assuré qu’il serait entretenu correctement. Il voulait le récupérer quelques mois plus tard parce qu’il pensait que sa valeur pourrait monter en flèche, car Brady, qui joue maintenant pour les Buccaneers de Tampa Bay, envisageait de prendre sa retraite à l’époque, selon le costume.

La plus jeune fille de Vitale est autiste et la famille voulait embaucher une nounou à plein temps pour s’occuper d’elle, a-t-il déclaré.

Mais lorsque Vitale a récupéré le drapeau, la signature de Brady s’était estompée.

Ni l’éclairage du Temple de la renommée ni le verre de la vitrine n’ont été conçus pour protéger les souvenirs sportifs dédicacés, et il y avait “un espace important dans le verre directement devant le drapeau à travers lequel la lumière et la chaleur non filtrées pouvaient passer”, selon le procès, qui estime la perte de valeur entre plusieurs centaines de milliers de dollars et jusqu’à 1 million de dollars.

La poursuite allègue une rupture de contrat, une fausse déclaration par négligence et une fausse déclaration frauduleuse, et demande un procès devant jury et des dommages-intérêts non spécifiés.

Le procès était un dernier recours. “J’ai essayé de faire tout mon possible pour régler avec ces gars, mais ils ne veulent même pas nous parler”, a déclaré Vitale.

Mark Pratt, Associated Press