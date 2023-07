Un fan photographié avec une raquette Novak Djokovic a failli se briser en deux lors de la défaite en finale de Wimbledon

Un fan a réussi à mettre la main sur la raquette cassée par Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon.

Après avoir perdu le service dans le cinquième set de son affrontement en simple masculin contre Carlos Alcaraz, Djokovic a vu rouge et a failli casser sa raquette en deux dans le processus.

dix Djokovic a perdu son sang-froid après qu’Alcaraz l’ait breaké au début du cinquième set Crédit : BBC SPORT

dix La raquette a failli se casser en deux Crédit: bbc sport

Le Serbe, à la poursuite d’un 24e titre du Grand Chelem, a remporté le premier set mais Alcaraz a inversé le match dans les sets deux et trois avant que Djokovic ne remporte le quatrième.

La perte de service s’est avérée être un moment clé alors qu’Alcaraz a gardé son sang-froid pour remporter son tout premier titre à Wimbledon avec une victoire 1-6 7-6 (8-6) 6-1 3-6 6-4.

Ce fut une journée très frustrante pour Djokovic, qui est à un titre du record de titres du Grand Chelem de Margaret Court, après avoir commis un certain nombre d’erreurs inhabituelles tout en luttant pour faire face à l’éclat de son adversaire de 20 ans.

Inutile de dire que la raquette qu’il a brisée n’a pas été très utile à Djokovic par la suite, et un fan a ensuite mis la main dessus.

dix Nous vous déconseillons d’essayer de manger une raquette de tennis

Plus tôt dans le match, Djokovic a exprimé sa frustration après avoir reçu un avertissement de l’arbitre pour une violation de temps.

Il a reçu la violation pour avoir pris trop de temps sur son service lors d’un point critique du deuxième set.

Alcaraz s’est effondré sur le terrain après que le dernier coup droit de Djokovic soit tombé dans le filet avant de partager une longue étreinte avec le Serbe vaincu.

La défaite a empêché Djokovic d’égaler Roger Federer avec un huitième titre à Wimbledon, tout en mettant également fin à ses chances de remporter le Grand Chelem du calendrier cette année.

Alcaraz n’était même pas né lorsque Lleyton Hewitt en 2002 est devenu le dernier homme à part Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray ou Djokovic à remporter le titre à SW19 et il est le plus jeune champion masculin depuis Boris Becker en 1986.

dix Ce précoce de 20 ans innove Crédit : AFP

C’était le billet le plus chaud de la ville. Aux côtés du prince et de la princesse de Galles, du prince George et de la princesse Charlotte et du roi Felipe VI d’Espagne, les stars hollywoodiennes Brad Pitt, Hugh Jackman et Daniel Craig étaient présentes tandis que, parmi les rangs du tennis, étaient assis dans les gradins avec le nouveau champion du double masculin Neal Skupski, était Murray.

L’Ecossais a été le dernier homme à battre Djokovic sur ce terrain, il y a dix ans et 46 matches, lors de cette finale inoubliable.

Personne ne s’était approché cette quinzaine mais on avait le sentiment dès le début des Championnats que cela se résumerait à une rencontre entre les deux joueurs qui dominent la concurrence.

Non pas qu’un concours ait regardé les cartes pendant une demi-heure alors qu’Alcaraz arrachait des tirs et Djokovic le séparait, remportant les cinq premiers matchs, puis le premier set.

dix Djokovic, qui est entré dans le match invaincu sur le court central en une décennie, a pris un bon départ en accédant au premier set. Crédit : Getty

dix Mais Alcaraz a riposté dans un deuxième set gigantesque Crédit : AFP

Mais l’Espagnol s’est arrangé en début de seconde et, bien qu’une pause de service précoce ait été annulée d’emblée par Djokovic, Alcaraz avait largement éliminé les fautes directes et se posait de vraies questions.

La plupart du temps, Djokovic avait les réponses, Alcaraz debout avec les mains sur les hanches après un autre point de break à 1-2 a été arraché dans un rallye de 29 coups.

Contrairement à la finale féminine, le toit était ouvert, mais les conditions étaient toujours venteuses et la foule, qui était prévisible en grande partie derrière Alcaraz, devenait irritée par le nombre de fois que Djokovic faisait rebondir le ballon avant de servir.

« Allez-y », a crié les tribunes, mais cela indiquait que Djokovic ressentait de la tension alors qu’Alcaraz poussait pour une pause.

Il n’est pas venu dans un match serré à 4-5 et, lorsque Djokovic a pris une avance de 3-0 dans le tie-break, il est apparu qu’une avance de deux sets, et probablement le match, était serré.

Mais deux gros services d’Alcaraz ont été suivis d’un amorti de Djokovic et l’Espagnol était de retour.

La patience de l’arbitre Fergus Murphy s’est épuisée à 4-5 dans le tie-break et il a donné à Djokovic une violation de temps, sous les applaudissements de la foule.

dix Djokovic a perdu son sang-froid à plusieurs reprises en finale

Il a tout de même remporté les deux points suivants mais, exceptionnellement, Djokovic a marqué un revers sur son point de consigne, puis a fait de même le point suivant avant de voir un retour le dépasser.

Alors qu’Alcaraz se tournait vers les fans pour célébrer, Djokovic retournait tristement à sa chaise, où il était assis en secouant la tête en direction de sa boîte, sa série de 15 tie-breaks consécutifs gagnés se terminant au pire moment.

Cela ressemblait à un moment énorme, et encore plus quand Alcaraz a cassé le service pour commencer le troisième set, prenant la tête du match pour la première fois.

Djokovic s’est plaint à Murphy qu’il n’avait pas eu assez de temps pour se rendre à sa serviette au fond du terrain entre les services lors d’un remarquable cinquième match de 26 minutes avec 13 deux et sept points de break – à 32 points, le plus long d’un Wimbledon. finale du simple messieurs.

Sur le dernier de ceux-ci, la résistance de Djokovic a cédé et le joueur de 36 ans commençait à avoir l’air nettement moins vif que son adversaire, perdant pratiquement deux matchs avant de quitter le terrain pour une longue pause dans la salle de bain.

Il y a eu des huées à son retour, Alcaraz étant prêt à servir pendant plusieurs minutes. Les deux hommes savaient à quel point le début du quatrième set était important et Djokovic, qui avait du ruban adhésif sur la cuisse gauche, a creusé pour sauver deux balles de break.

Le Serbe a cependant montré à plusieurs reprises au cours de sa carrière que lorsqu’il baisse les yeux, c’est lorsqu’il est le plus dangereux, et cela s’est encore une fois prouvé.

Alcaraz a payé pour une simple volée placée dans les lignes de tramway alors que Djokovic s’est cassé pour mener 3-2, et le champion en titre avait de nouveau l’air mentalement et physiquement vif alors qu’il mettait en place un décideur.

Si Djokovic avait mis de côté un surcoût apparemment simple pour briser pour 2-0, il aurait bien pu repartir avec le trophée, mais il l’a marqué et c’est à la place Alcaraz qui a brisé pour une avance de 2-1.

Djokovic a lancé sa raquette contre le poteau du filet avec frustration, brisant le cadre et gagnant plus de huées, avec un autre trou maintenant pour se creuser.

Mais cette fois, il n’a pas pu et Alcaraz, avec le toucher et le courage d’un vrai champion, a saisi son moment.

dix C’est ce que signifie gagner un premier titre à Wimbledon Crédit : Getty

dix Djokovic a été gracieux dans la défaite Crédit : Getty