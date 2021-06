Un fan pakistanais déçu parle de vivre en tant que meme

Le 12 juin 2019, deux choses se sont produites dans le monde du cricket : le Pakistan a perdu contre l’Australie, et un mème Internet légendaire « Fan de cricket pakistanais déçu » est né. C’est peut-être l’alignement bâclé du Pakistan contre l’Australie à Taunton qui a fait la différence entre les deux équipes et malgré la résilience du Pakistan avec la batte, l’équipe de Sarfaraz Ahmed a dû se contenter d’une décevante défaite de 41 points dans un match autrement passionnant. Et ce sont les malheureux d’Asif Ali qui l’ont mis sous les projecteurs non pas une mais deux fois lors de la Coupe du monde, alors que le batteur pakistanais d’ordre intermédiaire a perdu quelques occasions lors du match joué au Country Ground. La première glissade d’Ali est intervenue lors de la quatrième livraison du 13e par le meneur de course Wahab Riaz, lorsque le skipper Aaron Finch a reçu la vie alors qu’il en frappait un contre le joueur de cricket de 27 ans qui gardait la zone du cordon de glissement. Pour aggraver les choses, la balle s’éloigna pour une frontière. Finch, au bâton le 26, a marqué 82 (84). La deuxième chute, une gardienne à la clôture, a été capturée par les caméras de diffusion alors qu’Ali n’a pas réussi à capturer le ballon encore une fois. Cette fois, c’est le centurion David Warner, qui a décidé de tailler Riaz. Le ballon a atterri dans la poche d’Ali et s’en est échappé, prophétisant presque la défaite du Pakistan contre l’Australie. Warner, qui avait déjà inscrit 104 points, a finalement été licencié pour 107 au prochain tour par Shaheen Afridi. Ali avait fait des dégâts et ce sont les fans pakistanais qui en ont fait les frais. La colère a traversé tous les fans présents, mais un homme, se tenant juste derrière Ali, a refusé de montrer ses émotions.

Avec les mains sur les hanches et la déception écrite sur tout son visage, le fan a parfaitement résumé l’opportunité manquée du Pakistan de gagner le match.

Un gif de deux secondes l’a lancé, et deux ans plus tard, il est devenu un mème emblématique et une légende d’Internet connue sous le nom de « fan de cricket pakistanais déçu ». Deux ans plus tard, il conserve toujours son statut culte.

Dans une récente interview accordée à VICE Inde, Muhammad Sarim Akhtar, l’homme derrière le mème explique ce que c’était que d’être reconnu comme le mème. Alors que la réaction d’Akhtar était authentique, il s’est rendu compte après la fin du match lorsqu’un intervieweur est venu, qu’il était devenu viral.

« Après que mon nom a été divulgué, j’ai reçu des milliers de demandes d’amis sur Facebook et mon téléphone sonnait toute la nuit », a-t-il dit à VICE. « Cela va bien au-delà de l’espace de cricket, en particulier dans des pays comme l’Ouganda, le Botswana, la Malaisie et l’Indonésie », a-t-il déclaré. « C’est pertinent parce que cela s’adapte à toute situation impliquant une décision impopulaire. »

« Une personne en Europe m’a demandé s’il pouvait utiliser mon visage sur sa carte de crédit pour que mon expression déçue l’empêche d’utiliser sa carte trop souvent », a-t-il ajouté à VICE. L’homme européen n’est pas le seul – d’autres ont déclaré à Akhtar que leurs entreprises avaient imprimé son visage sur des porte-clés pour exprimer leur déception envers les employés ou sur des tasses, probablement pour les empêcher de boire trop de café.

Akhtar est devenu si viral que Coca-Cola l’a engagé l’année dernière pour une campagne promotionnelle, où il a rencontré son idole de cricket, Wasim Akram. Sarim Akhtar a maintenant lancé Instagram et un compte Twitter où il partage des mèmes de lui-même sur Internet dans diverses situations.

Ce ne sont pas seulement des inconnus sur Internet, Akhtar a déclaré que ses enfants se sont plaints que les parents de leurs amis continuent de le reconnaître lorsqu’il les dépose à l’école. « En même temps, c’est un excellent brise-glace », a déclaré, ajoutant que cela l’avait également aidé à devenir plus populaire dans son bureau. La photo a même été utilisée lors de présentations.

Actuellement, Akhtar envisage de transformer son mème en NFT et a déjà reçu plusieurs offres, rapporte VICE.

