Un fan paie 2,6 millions de dollars pour un billet VIP pour regarder Messi vs Ronaldo

Un fan de football a payé environ 2,6 millions de dollars pour un billet pour voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’affronter. Le match entre le Paris Saint-Germain et les Saudi Arabian All-Stars est prévu le jeudi 19 janvier. Des joueurs d’Al Hilal et du club de Ronaldo Al Nassr complèteront l’équipe saoudienne.

Les enchères pour le billet VIP auraient commencé à environ 260 000 $. Cependant, l’homme d’affaires saoudien Mushref Al-Ghamdi a finalement payé dix fois ce montant. CNN rapporte qu’Al-Ghamdi est le directeur général d’une société immobilière appelée AqarOne.

Un billet coûteux comprend un accès incroyable à Messi et Ronaldo

En plus du billet pour le match, l’homme d’affaires pourra également rencontrer Messi et Ronaldo après le match. En fait, l’accès aux vestiaires d’après-match donne à Al-Ghamdi la possibilité de se rencontrer et de s’entendre avec toute l’équipe du PSG. Il assistera également à un déjeuner de gala, ainsi qu’à la remise du trophée de l’équipe gagnante du match amical.

Les responsables saoudiens affirment que l’argent récolté pour la vente aux enchères de billets ira à des œuvres caritatives. Ehsan, l’organisation caritative de choix de l’organisation, est une organisation à but non lucratif de grande envergure qui aide les citoyens saoudiens de multiples façons. L’organisme de bienfaisance aide le travail économique, éducatif et environnemental, ainsi que les soins de santé.

Friendly sera le premier regard sur Ronaldo en Arabie Saoudite

Le match amical de jeudi sera la première fois de Ronaldo sur le terrain avec certains de ses coéquipiers d’Al Nassr. Ronaldo a rejoint le club saoudien le mois dernier. Une suspension a empêché ses débuts à la suite d’un incident en Angleterre en avril. Le joueur de 37 ans a quitté Manchester United en novembre après que lui et le club aient convenu d’une résiliation mutuelle de son contrat.

Messi n’a pas affronté Ronaldo depuis un match de l’UEFA Champions League en décembre 2020. La Juventus de Ronaldo a battu le Barcelone de Messi 3-0 dans la nuit. Beaucoup considèrent le duo comme les deux meilleurs joueurs de leur génération.

