Un fan néerlandais invité à retirer les “seins gonflables” lors de la Coupe du monde 2022

Un supporter néerlandais a été invité à retirer les “seins gonflables” avant d’entrer dans le stade international de Khalifa pour le match du groupe A de la Coupe du monde 2022 contre l’Équateur.

Le tournoi a été dominé par des discussions sur les interdictions de brassards et toutes sortes jusqu’à présent. Les arcs-en-ciel ont dominé le stade lors de la défaite du Pays de Galles face à l’Iran plus tôt dans la journée, à la suite d’un revirement après que les capitaines de plusieurs nations aient été menacés de sanctions s’ils osaient porter des brassards arborant l’image.

Un diffuseur américain a également rencontré des problèmes en essayant d’entrer dans un stade avec un t-shirt arc-en-ciel. Aujourd’hui, un fan néerlandais a été victime de ces règles strictes.

Harry Goudsblom avant de voir le Sénégal affronter son équipe néerlandaise (Crédit image : ANP / Alamy Stock Photo)

Le fan néerlandais Harry Goudsblom, connu sous le nom de “T * tsman”, a été invité à retirer ses seins gonflables avant d’entrer sur le terrain pour le choc en Équateur.

“Au départ, il n’y avait aucun problème, ni avec la police, ni avec la sécurité, tout le monde voulait même prendre des selfies avec moi, tout s’est bien passé”, a-t-il déclaré. UN D (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Jusqu’à ce que pendant le match, j’ai vu un garde parler à un agent et me pointer du doigt. Mais un officier a fait un geste de” lâcher prise “. Pourtant, j’ai vu plus tard deux flics aller avec un iPad à un autre fan portant un groupe OneLove. J’ai alors pu rapidement cacher ma sangle sous mes manches.

“Après cela, la fête s’est poursuivie, nous avons gagné le match, dansé dehors sur le terrain du stade et tout. Nous avons également pris des selfies. Puis, tout à coup, un flic trop zélé s’est présenté et a commencé à agir difficilement. J’ai dû décoller et rendre mon OneLove brassards de capitaine.

“Ensuite, j’ai dû quitter l’enceinte du stade, accompagnée d’une vingtaine de policiers. Et en cours de route, j’ai également dû enlever mes seins.”