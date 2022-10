Un fan meurt au match de Boca Juniors alors que la police utilise des gaz lacrymogènes

La mort d’un fan a entaché le match entre Boca Juniors et Gimnasia jeudi soir. Les officiels ont interrompu le match à peine neuf minutes en raison d’un incident à l’extérieur de l’Estadio Juan Carmelo Zerillo à La Plata, en Argentine.

Au départ, le match n’autorisait que les supporters locaux à entrer dans le stade. Les autorités ont interdit aux supporters itinérants d’assister à des matchs à l’extérieur dans la région depuis 2013. De fréquents problèmes de violence ont conduit à cette décision.

Les rapports affirment que près de 10 000 fans se sont rassemblés à l’extérieur du stade bondé pendant les troubles. Le stade ne contient que 20 000 personnes. Le ministre de la Sécurité de Buenos Aires, Sergio Berni, a déclaré qu’une enquête sur la survente de billets pour le match aura lieu.

De plus, Berni a déclaré que la mort du ventilateur avait été causée par un arrêt cardiaque. L’homme de 57 ans est décédé des suites de l’agitation qui comprenait des gaz lacrymogènes de la police. Il a été transféré dans un hôpital local après l’incident, mais n’a pas survécu.

L’arbitre du match Hernan Mastrangelo a déclaré que l’air à l’intérieur du stade était rempli de gaz lacrymogène. “Cela nous a tous touchés sur le terrain”, a déclaré l’arbitre. « L’air est devenu irrespirable. La situation est devenue incontrôlable et il n’y avait aucune garantie de sécurité.

Mort d’un fan, autres blessés en dehors du match de Boca Juniors

Les fans grimpaient à travers les clôtures pour tenter d’entrer dans le stade complet. La police a d’abord tenté de contrôler la situation à l’extérieur du stade; cependant, les fracas sont ensuite passés à l’intérieur de la salle.

Alors que la police a utilisé des gaz lacrymogènes, les joueurs se sont précipités hors du terrain. À leur tour, de nombreux fans ont couru sur le terrain pour tenter de trouver une sortie. Le défenseur de Gimnasia Leonardo Morales a décrit l’agitation après que les choses se soient calmées.

« Mon fils de deux ans ne pouvait pas respirer », a déclaré Morales. «Nous nous sentons désespérés et inquiets pour toutes les personnes dans les gradins. C’est fou. Nous jouions à un match de football normal et cela s’est transformé en cela et le sentiment que nos proches ont failli mourir.

L’incident de jeudi soir est survenu cinq jours seulement après la tragédie d’un match de football indonésien. Plus de 130 personnes sont mortes après que les fans ont pris d’assaut le terrain et se sont affrontés avec la police. Les matchs de football du monde entier cette semaine ont commencé par une minute de silence en souvenir de ceux qui ont perdu la vie dans la catastrophe indonésienne.

PHOTO : IMAGO / Photogamma