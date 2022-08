Un fan invité à retirer le drapeau ukrainien lors du match ouvert de Cincinnati entre joueurs russes

La taille du drapeau ukrainien qu’un fan avait drapé autour d’elle lors d’un match à l’Open de Cincinnati lundi était la raison pour laquelle on lui a demandé de le retirer du terrain, ont déclaré mardi à Reuters les responsables du tournoi.

Lors d’un match de qualification entre les joueuses russes Anna Kalinskaya et Anastasia Potapova dimanche, l’une des joueuses se serait plainte à l’arbitre de chaise WTA Morgane Lara à propos du ventilateur, selon des informations.

Une vidéo de l’incident publiée en ligne montre que Lara est descendue de sa chaise pour parler au fan, qui a finalement quitté le tribunal. Elle aurait été approchée sur le terrain par le responsable de la sécurité du tournoi, qui lui aurait dit que le drapeau dépassait la taille réglementaire.

“Conformément à la politique des sacs de l’Open de l’Ouest et du Sud, comme indiqué sur le site Web du tournoi, les drapeaux ou bannières de plus de 18 x 18 sont interdits”, a déclaré un porte-parole du tournoi dans un e-mail.

“Par conséquent, le patron a été invité à retirer le drapeau du terrain et après cela, il a été autorisé à rester au tournoi.

“Toute demande concernant l’arbitre de chaise doit être adressée au WTA Tour.”

Le WTA Tour n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, la qualifiant d’« opération militaire spéciale » visant à protéger préventivement sa sécurité contre l’expansion de l’OTAN. L’Ukraine et l’Occident accusent Moscou de mener une guerre d’agression de style impérial sans provocation.

En réponse, Wimbledon a interdit cette année aux joueurs de tennis russes et biélorusses de jouer sur gazon.

L’US Open, qui débutera le 29 août, permettra aux joueurs de ces pays de concourir et organisera une campagne de sensibilisation et d’aide humanitaire pour l’Ukraine dans le but de collecter 2 millions de dollars en secours, l’Association de tennis des États-Unis (USTA) a déclaré la semaine dernière.

