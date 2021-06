Un fan indien déçu lors du licenciement d’Ajinkya Rahane est devenu l’animal spirituel d’Internet

Le dernier jour de la finale du Championnat du monde d’essais entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande, entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande, s’est avéré être une journée de cricket spectaculaire avec une matinée ensoleillée à Southampton mercredi. Entamant la journée avec une mince avance de 32, l’Inde espérait étendre la marge. Ce n’était pas censé être. Les meneurs néo-zélandais Tim Southee, Trent Boult et Kyle Jamieson ont rendu difficile le démarrage des batteurs indiens et les ont finalement regroupés pour 170. Avec seulement 139 points à obtenir, le capitaine Kane Williamson et Ross Taylor ont emmené les Kiwis à la victoire historique. , un souvenir pour les âges.

Bien qu’il y ait eu de nombreux moments forts de la journée, il y a eu un incident particulier qui a laissé les fans dans le pétrin. Alors qu’Ajinkya Rahane battait, la caméra s’est tournée vers un fan indien passionné dans les gradins. Gonflé, il a montré son enthousiasme à regarder l’action en direct du stade. Malheureusement, les choses ont changé pour le pire et de façon assez dramatique pour lui. Alors que le caméraman enregistrait sa réaction, Rahane était dépassé par Boult à ce moment précis. Réalisant ce qui s’était passé sur le terrain alors qu’il était encore bien dans le cadre de la caméra, l’énergie du ventilateur est passée de 100 à 0 en quelques secondes.

Une vidéo de l’incident jouée pendant le match où les deux moments ont été cousus ensemble, ce qui le rend d’autant plus amusant pour les fans sur les réseaux sociaux.

Les mèmes ont suivi.

Pendant ce temps, après la lourde défaite, le skipper indien Virat Kohli a déclaré que la meilleure équipe de test ne pouvait pas être décidée avec un seul match, et qu’il devrait s’agir d’un match au meilleur des trois. «Je ne suis pas tout à fait d’accord pour décider de la meilleure équipe de test au monde sur un match, pour être honnête. Cela ne peut pas être simplement une pression appliquée sur deux jours, et vous n’êtes pas une bonne équipe. Il faut absolument travailler à l’avenir. Sur trois matches, il y a des hauts et des bas, il y a des chances de rectifier les erreurs… Donc nous ne sommes pas trop gênés par ce résultat. »

