Un fan fait sa demande en mariage à Kartik Aaryan au Festival du film indien de Melbourne, l’acteur dit « yahan sawayamvar lag raha hai mera »

L’acteur Kartik Aaryan a réagi lorsqu’un fan lui a demandé de l’épouser au Festival du film indien de Melbourne.

La star de Bollywood Kartik Aaryan s’est récemment rendue à Melbourne pour une projection spéciale de son dernier film Satyaprem ki Katha à le festival du film indien. L’événement a été suivi d’une interaction avec les fans australiens et d’une discussion sur l’expérience cinématographique. Au cours de la série de questions-réponses, un fan a demandé à Kartik s’il voulait l’épouser.

La vidéo de la même chose devient virale sur les réseaux sociaux. La fan féminine a dit, « Je n’aurai peut-être plus jamais l’occasion de te poser cette question alors ‘veux-tu m’épouser ? » L’auditorium entier s’est transformé en une meute bruyante avec des fans hurlant à tue-tête. Les fans ont applaudi à la question et ont attendu la réponse de Kartik. Kartik a eu la réaction la plus mignonne et a répondu en disant : « Seedha aapne… Ek yahan prem katha pooch rahe hai, ek yahan shaadi ka proposition diya. Yahan ho kya raha hai ? Yahan swayamvar lag raha hai mera. Excellent accueil à Melbourne. … Un fan m’a demandé mon histoire d’amour, tandis qu’un autre veut m’épouser. Que se passe-t-il. J’ai reçu tout un Swayamvar. Super accueil à Melbourne).





Alors que Kartik essayait de trouver une réponse, le fan a mis la proposition de côté et a demandé un câlin à la place. Ce à quoi Kartik a accepté et a embrassé le fan dans une étreinte amicale.

La vidéo de cela a été publiée sur Instagram par l’IFFM. Partageant la vidéo, la page a écrit : « La proposition la plus mignonne de tous les temps lors de la projection spéciale de #SatyapremKiKatha pour le bien-aimé, vénéré et le battement de cœur de millions @kartikaaryan (emoji du cœur) Quelle merveilleuse projection remplie d’heureux, joyeux, émotionnel et mémorable des moments pour les fans et les sympathisants de Kartik ! Nous sommes sûrs qu’ils se souviendront de cette soirée pour toujours ! Retrouvez-le à l’IFFM CURTAIN-RAISER et aussi à l’ANZ PLUS IFFM AWARDS NIGHT 2023. » Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour baver devant l’adorable vidéo.

Le film, Satyaprem ki Katha a été réalisé par Sameer Vidwans et met en vedette Kiara Advani avec Kartik Aaryan dans les rôles principaux. Le film est sorti il ​​y a quelques mois à peine et se porte bien dans les salles. L’histoire donne une nouvelle dimension au monde des comédies romantiques et tente également de lutter contre les problèmes sociaux.

Kartik Aaryan vient également de révéler un prochain film en préparation pour lui appelé Chandu Champion. Réalisé par Kabir Khan, le film raconte l’incroyable histoire réelle d’un sportif et devrait sortir en juin 2024.