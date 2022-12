Un fan “fait chanter” Shah Rukh Khan pour qu’il réponde à sa question sur #AskSRK, encadre la réponse de l’acteur dans une photo

Les sessions Ask Me Anything (AMA) sur Instagram sont courantes le week-end chez les célébrités. Ces sessions permettent aux fans de poser des questions à leurs célébrités sur des films, des sujets aléatoires, leur vie et bien plus encore. Le samedi 17 décembre, Shah Rukh Khan a décidé de lancer une session AMA sous le hashtag #AskSRK sur son compte Twitter. SRK est resté sur Twitter pendant seulement 15 minutes mais a donné plusieurs réponses amusantes et mignonnes aux questions posées par ses fans. Obtenir une réponse de SRK sur son tweet en soi est un gros problème pour tout fan. Une telle réponse de SRK a rendu l’utilisateur de Twitter nommé Satish Srkian’s day et ce dernier a décidé de faire encadrer la réponse de l’acteur à sa question.

Satish a profité de son compte Twitter pour publier une photo de la façon dont il a encadré une capture d’écran de son interaction avec Shah Rukh Khan. La légende du tweet qui était accompagnée de la photo encadrée de la réponse de SRK se lit comme suit : « Ab khan saab répond diye ou utilise hum frame na kawaye.. yeh kabhi ni ho sakta. Le cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin (Maintenant, Khan Saab a répondu et je ne le fais pas encadrer .. Cela ne peut jamais arriver. cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin).

La requête de Satish à SRK était un coup à son film de 2016, Fan, qui n’a pas fait comme prévu au box-office. Satish a demandé à Shah Rukh de répondre à sa question, l’avertissant qu’il se transformerait en Gaurav, le personnage de SRK dans son film ‘Fan’ de 2016 qui était obsédé par le protagoniste du film.

Fan ka Gaurav bannene ka chance mat do monsieur 😂 Répondre dedo jaldi 😜#AskSRK— Satish Srkian (@iamsatish__) 17 décembre 2022

Lorsque SRK a partagé l’idée #AskSRK, Satish a répondu : « Fan ka Gaurav bannene ka chance mat do monsieur. Répondre dedo jaldi. Cependant, l’acteur semble avoir pris la question de manière sportive. SRK a décidé de garder la réponse simple et a écrit : “Dara mat (ne me fais pas peur) !”

Satish a tweeté la photo du chat Twitter encadré et il a reçu plus de 5 900 likes et de nombreux commentaires d’internautes.

“Wow, c’est tellement sain. Félicitations », a écrit un utilisateur.

Wow c’est tellement sain. Félicitations ❤️— Shubhankar Verma शुभांकर वर्मा شوبانكار فيرما (@beardedlawyer_) 18 décembre 2022

“Tu as de la chance” dit un autre.

Un troisième utilisateur a commenté : « Félicitations ! Vous êtes un vrai fan de jabra.

“Je vais faire ça quand j’aurai une réponse !” un autre utilisateur a commenté.

La plupart des gens ont été stupéfaits que Satish ait reçu une réponse parmi les milliers qui avaient laissé tomber leurs questions.

