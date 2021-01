Les joueurs de cricket indiens Rohit Sharma, Rishabh Pant, Shubman Gill, Navdeep Saini et Prithvi Shaw ont été mis à l’isolement alors que les conseils de cricket australiens et indiens ont lancé une enquête sur une vidéo dans laquelle ils sont vus assis à l’intérieur dans un restaurant et soupçonnés d’être dans violation des protocoles de biosécurité de Cricket Australia.

L’action est intervenue après que le groupe a été aperçu en train de dîner dans un restaurant couvert à Melbourne, violant les protocoles donnés aux joueurs à la suite de coronavirus pandémie. La violation est apparue après qu’un fan a publié un clip vidéo des joueurs au restaurant. Il a même prétendu avoir payé la note des joueurs de cricket et avoir serré Pant dans ses bras.

Quand ils ont su que j’avais payé la facture. Rohit sharma a dit bhaji pese lelo yaar acha nai lagta .. j’ai dit non monsieur c’est sur moi. Le pantalon m’a serré dans ses bras et a dit photo tabhi hogi jab pese loge wapis. J’ai dit qu’il n’y avait pas de frère. Enfin sabane photo khichwai 🙂 mja aa gya yaar #béni – Navaldeep Singh (@NavalGeekSingh) 1 janvier 2021

Cependant, le fan Navaldeep Singh a déclaré plus tard qu’il n’avait pas embrassé Pant et que toutes les normes de distanciation sociale avaient été respectées.

Alors que les fans indiens et les amateurs de cricket étaient enthousiasmés et ravis de voir leurs joueurs préférés de si près, beaucoup ont exprimé des inquiétudes concernant les protocoles de bio-bulle et de pandémie. Les cinq joueurs ont été montrés assis à l’intérieur dans le restaurant Secret Kitchen Noodles & BBQ à Melbourne, alors que l’autorisation est uniquement de manger à l’extérieur. Bien que les joueurs soient autorisés à manger dans les restaurants, ils devraient être assis à l’extérieur contrairement aux joueurs de cricket indiens.

L’Inde devrait abandonner des joueurs pour le prochain test ou annuler la série entière en raison d’un type aléatoire sur Twitter serait un début mémorable et hilarant pour 2021. pic.twitter.com/SpuWl3tuF6 – Sahil Rizwan (@SahilRiz) 2 janvier 2021

Mais pour beaucoup, la tournure des événements qui a suivi le fil Twitter enthousiasmé de Singh n’a été que compliquée. Il a innocemment posté le clip vidéo sur Twitter pour ses abonnés, mais a fini par isoler cinq joueurs de cricket indiens avant le match avec l’Australie.