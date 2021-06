Un fan du Tour de France qui a fait 21 blessés en déclenchant un accident de masse avec une pancarte est maintenant CHASSÉ PAR LA POLICE (VIDÉO)

Les procureurs de Bretagne, dans le nord de la France, ont ouvert une enquête pénale après le signe manuscrit du spectateur – qui disait « Allez grand-maman » dans un hybride de français et d’allemand – a causé un énorme empilement avant qu’elle ne s’enfuie.

Capturé sans même regarder dans la direction de l’action venant en sens inverse, le fan a causé le chaos lors de la première étape de la course de renommée mondiale avec Tony Martin, qui était sur le côté droit du peloton, tombant après s’être écrasé dans son bras avant de prendre son toute l’équipe Jumbo Visma au sol avec lui.

Par ailleurs, le concurrent allemand Jasha Sutterlin a été contraint de se retirer complètement de l’événement.

Grosse chute dans l’étape 1 du Tour de France aujourd’hui. pic.twitter.com/yQpKHN2Jg1 – Nouvelles MUHQ (@MUHQNews) 26 juin 2021

« Le spectateur qui a causé cet accident a quitté les lieux avant l’arrivée des enquêteurs », a confirmé un porte-parole de la gendarmerie du Finistère.

« Tout est fait pour essayer de la retrouver.

« Elle portait des lunettes et était vêtue d’un jean bleu, d’un pull rayé rouge et blanc et d’une veste jaune cirée », c’était précisé.

Le pire accident du Tour de France que j’aie jamais vu pic.twitter.com/1jngQE1pYg – daniel (@cyclingreporter) 26 juin 2021

Les procureurs ont déjà confirmé qu’une enquête pénale était ouverte sur la suspecte en raison de sa « violer délibérément les règles de sécurité et causer ainsi des blessures qui pourraient empêcher quelqu’un de travailler jusqu’à trois mois. »

Comme l’a confirmé le Mail, une infraction de cette nature est passible d’un an de prison en France et une amende d’environ 13 000 $ peut également être administrée.

Le directeur adjoint de la course du Tour de France, Pierre-Yves Thouault, s’est également exprimé sur la question et a révélé que les autorités avaient déposé une plainte en justice contre la partie vilipendée.

« C’est un comportement inacceptable », il a dit.

« Il y a des règles de sécurité à respecter. Les spectateurs ne traversent pas la route, ils ne prennent pas de selfies.

« Franchement, son attitude était folle. Le spectacle, ce sont les coureurs, pas les spectateurs qui veulent passer à la télé. »

Ce stupide spectateur idiot a fait s’écraser tout le Pelaton dans le Tour de France… horrible. catastrophique. INTERDIRE CETTE PERSONNE POUR TOUJOURS pic.twitter.com/gOUgH3Lkfe – AGAMichel-Ange (@MagnusOpus33) 26 juin 2021

« Le Tour doit rester une fête mais à cause de l’attitude d’une toute petite minorité, il est ruiné. Nous ne pouvons plus l’accepter », a-t-il ajouté. Thouault poursuivit.

« Nous poursuivons cette femme qui s’est si mal comportée.

« Nous faisons cela pour que la petite minorité de personnes qui font cela ne gâche pas le spectacle pour tout le monde. »

Maintenant, il reste à voir si les autorités traqueront la femme, surnommée le « trou du jour » en ligne, avant qu’elle ne se rende.