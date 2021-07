Un fan du Danemark s’exprime après la confiscation du drapeau arc-en-ciel de l’Euro 2020 dans le stade de Bakou

Pas pour la première fois dans le tournoi, l’UEFA a été forcée de publier une déclaration samedi alors que des photos de sécurité dans le stade olympique de la capitale azerbaïdjanaise ont émergé en ligne, parlant à deux supporters danois et semblant leur retirer l’article en question.

« L’UEFA n’a jamais demandé aux stadiers de Bakou – ou de tout autre stade – de confisquer les drapeaux arc-en-ciel », La correspondance de l’UEFA a commencé.

« Nous enquêtons actuellement sur ce qui s’est passé et nous contacterons bien sûr le délégué de l’UEFA, le responsable de la sécurité de l’UEFA et les autorités locales pour clarifier cela.

« Le drapeau arc-en-ciel est un symbole qui incarne les valeurs fondamentales de l’UEFA, promouvant tout ce en quoi nous croyons – une société plus juste et plus égalitaire, tolérante envers tout le monde et l’UEFA a veillé à ce que le drapeau soit rendu au supporter. » la déclaration terminée.

Selon l’Evening Standard de Londres, cependant, l’UEFA est entrée dans les détails et a affirmé : « Les premières informations que nous avons reçues étaient que le supporter en question semblait fortement ivre et que certains supporters locaux se sont montrés agressifs envers lui.

« Les stewards locaux sont intervenus et ont permis au supporter de rester, malgré son état. »

Il semble que les stadiers du stade aient confisqué un drapeau à deux supporters danois… #EURO2020#CZEDEN#Bakoupic.twitter.com/NyU37IvdTg – DW Sports (@dw_sports) 3 juillet 2021

Un jour après que leur pays d’origine ait atteint les demi-finales pour affronter l’Angleterre à Wembley mercredi, Kristoffer Fons a rendu compte au diffuseur danois DR, affirmant: « Un garde officiel s’est approché de moi et m’a arraché le drapeau des mains.

« Je pensais avant d’aller à Bakou que nous allions dans un endroit où les droits de l’homme ne sont pas vraiment une chose.

« J’ai été très sceptique quant au fait que la Coupe du monde se déroule au Qatar, alors j’ai pensé que je serais un hypocrite si je ne faisais rien », il a insisté.

Le ministre danois de l’Égalité, Peter Hummelgaard, a par ailleurs exprimé sa colère contre le retrait du drapeau.

« Nous ne devons pas perdre ce combat pour l’égalité car il s’agit de certains droits humains fondamentaux », il a dit.

« Nous devons être forts au milieu de ce combat pour avoir le droit d’aimer qui vous voulez. Et le droit de vivre comme vous voulez et d’être qui vous êtes.

« Il y a des pays, des organisations et des personnes qui luttent activement contre ces droits avec tout ce qu’ils peuvent. Le combat n’est pas facile à gagner car il y a des forces puissantes contre lui, mais cela ne rend pas le combat moins important », Hummelgaard a terminé.

Dans un thème courant à l’Euro, le conseil municipal de Munich s’est vu refuser le droit d’éclairer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour le dernier match de groupe de l’Allemagne contre la Hongrie, en signe de protestation contre les nouvelles lois adoptées à Budapest.

Dimanche dernier, il a été signalé que des supporters néerlandais n’avaient pas pu entrer dans la Puskas Arena de Budapest ou dans une zone de supporters de la ville avec des drapeaux arc-en-ciel, avant que leur nation ne soit battue par la République tchèque en huitièmes de finale.

Et avant le week-end, le constructeur automobile allemand Volkswagen avait des projets de publicité sur le thème LGBTQ à Saint-Pétersbourg et à Bakou qui auraient été rejetés pour deux matchs de quart de finale.