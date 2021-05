Un fan des Wolves contre Manchester United arrêté pour abus raciste de Rio Ferdinand

Un fan a été arrêté pour avoir abusé racialement de l’ancien joueur de Manchester United et de l’Angleterre Rio Ferdinand alors qu’il regardait l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer gagner 2-1 au Molineux Stadium contre les Wolves dimanche.

Les fans du Molineux ont hué alors que les joueurs prenaient le genou avant le début du match, et Ferdinand a tweeté après le match qu’il avait été victime d’abus racistes.

« Ces dernières semaines, il a été irréel de revoir les fans », a-t-il écrit sur Twitter.

« Cependant, au fan des Wolves qui vient d’être expulsé pour m’avoir fait un chant de singe. Vous devez être renvoyé du football et éduqué. Venez me rencontrer et je vous aiderai à comprendre ce que ça fait d’être victime d’abus racial! »

Le compte officiel de la police des West Midlands a répondu au tweet de Ferdinand et a confirmé que le fan avait été arrêté: « Le fan a été arrêté et est actuellement en détention. Nous ne tolérons PAS les abus racistes. »

Ferdinand aussi a abordé les abus sur BT Sport après le match, confirmant que l’interaction s’est produite à la mi-temps.

« Ecoutez, j’adorerais rencontrer le camarade et juste l’éduquer un peu. Je pense que cela fait partie du problème. Punir les gens sans éducation n’est pas la voie à suivre », a-t-il déclaré.

« C’est décevant. Les gens ont attendu tous ces mois, plus d’un an, pour rentrer dans un stade et puis vous entrez avec l’ignorance comme ça. Inappelé, pas nécessaire, pas justifié et vraiment déçu. »

« Mais écoutez, c’est juste une très petite minorité dans ce stand qui le faisait. Nous avions des plaisanteries avec les fans et tout le reste. L’émotion et l’atmosphère qu’ils ont créées aujourd’hui étaient fantastiques et c’est juste une personne qui essaie de la ruiner pour toutes les personnes. »

Les fans sont revenus à première ligue stades le 17 mai après plus d’un an de terrains vides en raison de la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, les joueurs ont commencé à prendre le genou en signe de solidarité avec les joueurs qui ont subi des abus racistes en jouant.

Il y a également eu des huées lorsque les joueurs ont pris un genou avant la victoire de Leicester City sur Chelsea dans le Coupe FA finale le 15 mai.

Ferdinand est la dernière personnalité de haut niveau du football anglais à dénoncer les abus racistes dont ils ont été victimes.

Le quatuor uni Marcus Rashford, Anthony Martial, Axel Tuanzebe (deux fois) et Lauren James ainsi que Romaine Sawyers de West Bromwich Albion, Reece James de Chelsea et Alex Jankewitz de Southampton ont été victimes d’abus racistes en ligne cette saison.

Vendredi, la police métropolitaine a confirmé qu’elle avait arrêté un total de huit hommes à la suite d’une enquête sur des abus racistes en ligne dirigés contre un joueur anonyme de Tottenham.

Football anglais, y compris les clubs de la Premier League et Super League féminine, a entrepris un boycott de quatre jours des médias sociaux du 30 avril au 3 mai en réponse aux abus discriminatoires en cours reçus en ligne par les joueurs.