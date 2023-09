Un fan des Patriots a reçu un coup de poing à la tête avant de mourir au stade, selon un témoin

Un fan des New England Patriots décédé lors d’un match à domicile dimanche a reçu deux coups de poing à la tête avant l’urgence médicale, a déclaré mardi un témoin.

La police de l’État du Massachusetts a déclaré que Dale Mooney « avait subi un problème médical apparent » au cours du quatrième quart-temps du match de dimanche contre les Dolphins de Miami au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

« Un fan portant un maillot des Dolphins s’est approché et a frappé la victime à deux reprises au visage », a déclaré le témoin Joe Kilmartin.

Les autorités n’avaient pas révélé la cause ni les modalités du décès mardi soir. Le bureau du procureur du district de Norfolk a déclaré que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête active.

Un porte-parole du bureau du procureur a déclaré mardi soir qu’il n’y avait eu aucune arrestation.

Mooney, 53 ans, de Newmarket, New Hampshire, était un fan des Patriots depuis toujours et détenteur d’un abonnement depuis 30 ans, selon le bureau du procureur et un communiqué du Gillette Stadium.

Dale Mooney. WTS

« Nous continuons de travailler avec les autorités locales pour les aider dans leur enquête en cours », ont déclaré les responsables du stade. « Nous présentons nos plus sincères condoléances et nos plus sincères condoléances à la famille de Dale et à tous ceux qui pleurent sa perte. »

Une autopsie sera pratiquée par le bureau du médecin légiste en chef, a indiqué la police de l’État du Massachusetts.

Un porte-parole de la NFL a déclaré que l’organisation transmettait ses plus sincères condoléances aux amis et à la famille de Mooney.

« Notre priorité absolue est la sécurité des plus d’un million de supporters qui assistent aux matchs chaque semaine. Nous déplorons les activités d’une poignée de supporters qui gênent le plaisir des autres », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Les Patriots et les Dolphins appartiennent à la même division, l’AFC Est, et sont rivaux. Les Dolphins ont remporté le match de dimanche 24-17.