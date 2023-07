Un fan des Mariners se rend au stade de baseball au bord de l’eau des Giants, se souvenant avec émotion du temps passé là-bas avec son fils tué

SAN FRANCISCO (AP) – Lorsqu’on a demandé à Keith Beach, fan des Mariners, s’il pourrait être intéressé à utiliser les sièges d’un ami d’un ami pour un match de baseball de la ligue majeure, il a immédiatement demandé quand et où.

4 juillet. Oracle Park, San Francisco. Matinée Mariners-Géants.

Le cœur soudain touché par un flot d’émotions, Beach, âgé de 71 ans, savait qu’il devait absolument faire le voyage depuis son domicile de la banlieue de Seattle – botte de marche pour une déchirure du tendon d’Achille et tout. Son fils a été tué alors qu’il assistait à un tournoi de softball mixte dans la ville côtière de Long Beach à Washington pendant le week-end du 4 juillet il y a huit ans et ils ont eu des souvenirs spéciaux ensemble au stade de baseball au bord de l’eau de San Francisco. Le père et le fils ont assisté à un match ici un an avant que Jeff Beach ne soit battu à mort à 36 ans dans une affaire qui reste ouverte.

« Nous étions ici en 2014 », se souvient Beach, qui a également joué au baseball et partagé cet amour au fil des décennies avec son fils. « Nous devons aller à un match. Nous étions en visite à San Francisco, il a dit à sa mère que nous devions y aller.

Alors Beach a prévu il y a quelques semaines de partir de Seattle sur un vol à 8 heures du matin mardi avec trois amis: Ray Gross, Dick Weaver et Steve Yost, vêtus de l’équipement des Mariners.

L’entraîneur de l’enclos des Mariners de première année, Stephen Vogt, est sorti d’une réunion d’avant-match pour un petit bonjour au groupe dans leurs sièges à quelques rangées derrière le cercle sur le pont de Seattle lors d’une journée parfaite dans la région de la baie.

Beach, qui a également perdu sa fille Jennifer à 17 ans dans un accident de voiture, se souvient avec émotion de son voyage avec Jeff.

Ils rentraient chez eux sur un vol prévu juste avant 20 heures après le match, que les Mariners ont remporté 6-0. Cela en valait la peine, même avec Beach portant une botte de marche sur son pied droit pour le tendon d’Achille qu’il s’est déchiré il y a environ un mois.

« La dernière fois que j’étais ici, c’était avec mon fils », a déclaré Beach. « C’est une chose stupide d’un jour que vous venez de faire. »

Non, pas stupide du tout mais plutôt assez spécial.

Janie Mccauley, Associated Press