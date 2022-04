Un fan des Indiens de Mumbai « célèbre » le guichet CSK contre les Titans du Gujarat montre que la rivalité IPL est réelle

Mumbai Indians et Chennai Super Kings sont peut-être les deux franchises les plus réussies de l’histoire d’IPL. L’édition 2022 de la ligue de cricket a plutôt été méchante avec les géants. Alors que les Super Kings de Chennai, dirigés par Ravindra Jadeja, n’ont remporté qu’une seule victoire dans la saison jusqu’à présent, les Indiens de Mumbai, en revanche, ont perdu six affrontements sur six, ce qui rend le parcours de l’équipe de Rohit Sharma d’autant plus difficile. Mais cela ne signifie pas que la rivalité entre les deux équipes est morte. Au moins pas encore. Selon un tweet publié dimanche par le fileur indien Amit Mishra, un fan de l’IPL portant le maillot des Indiens de Mumbai était présent et a pu être vu en train de célébrer un guichet CSK contre les Titans du Gujarat au Maharashtra Cricket Association Stadium.

Le frappeur renvoyé était Moeen Ali et le score de Chennai Super Kings était de 32/2.

Quelques fans ont répondu au tweet de Mishra et ont souligné que le fan de MI célébrait avant la chute du guichet CSK. En parlant de chute, c’est exactement le contraire qui s’est produit pendant que les Titans du Gujarat poursuivaient 170 courses au tableau. Ayant besoin de 48 sur 18, il a fallu un miracle pour que le Gujarat gagne. Sans Hardik Pandya sur le côté, le skipper remplaçant Rashid Khan a explosé dans le Chris Jordan over. Le Gujarat a collecté 25 points à partir de cela pour réduire l’équation à 23 balles obtenables sur 12 balles. Plus de drame attendait la bataille en dents de scie alors que Bravo écartait Rashid et Alzarri Joseph des balles successives dans l’avant-dernière manche.

Pour des raisons bien connues de Jadeja, il a fait confiance à Jordan qui a été livré le dernier. Mais Miller avait d’autres idées alors qu’il terminait le travail avec un ballon en réserve. Dans l’ensemble, il a brisé huit limites et six six, tandis que Rashid avait trois maximums et deux quatre à son nom lors d’un partenariat décisif de 70 courses.

Miller a obtenu le meilleur score avec une invincibilité de 94 en 51. Khan, d’autre part, a marqué son score le plus élevé de l’histoire de l’IPL avec un 40 en 21 opportun et élégant.

Et si vous êtes quelqu’un qui attend avec impatience le MI vs CSK « El Clásico », les deux équipes s’affronteront jeudi (21 avril). Marquez vos calendriers.

