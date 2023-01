Un fan des Cowboys marque FOX Bet Super 6 vacances d’escapade payées

Dallas est descendu dans la ronde divisionnaire à San Francisco, mais un super fan des Cowboys a remporté la soirée en jouant le Pari FOX Concours de vacances Super 6 pour une escapade.

Daniel de l’Ohio était le candidat chanceux qui a marqué les vacances toutes dépenses payées de Terry Bradshaw après avoir choisi de faire tirer son nom pour le gros lot.

Et le prix est assez énorme. Daniel prévoit de faire un voyage dans une station balnéaire des îles Vierges américaines – le tout aux frais de Terry.

“Quand j’ai reçu l’appel disant que j’avais gagné les vacances, j’ai regardé ma femme et notre fils de 11 ans et j’ai dit:” Vous vous moquez de moi! le professionnel de l’industrie hôtelière a ri.

“Et puis mon aîné a demandé où nous allions, et j’ai dit:” Tu pars avec grand-mère et grand-père. Ce voyage est pour moi et ta mère. “”

Le gagnant du FOX Bet Super 6 Daniel photographié avec sa femme et ses trois enfants

Pour courir la chance de gagner les vacances de Terry, FOX Pari Super 6 les concurrents devaient soumettre leurs choix pour le défi NFL de 50 000 $ mettant en vedette les Cowboys et les 49ers. Après avoir soumis leurs sélections pour ce match, les joueurs pouvaient choisir de faire tirer leur nom pour gagner les vacances de Terry.

Daniel a dit qu’il est encore sous le choc parce que sa famille ne gagne jamais de prix comme celui-ci. Mais nouvelle année, nouvelle fortune. Et maintenant, lui et sa femme voyagent de l’Ohio hivernal au climat tropical pour une lune de miel tardive près de 12 ans après leur mariage.

“Ma femme est enseignante, et quand nous nous sommes mariés, c’était en octobre, au milieu de l’année scolaire”, a expliqué le mari et père de trois enfants. “Et je travaillais dans l’industrie de la restauration, donc nous avons tous les deux eu nos carrières, puis nous avons eu nos trois petits. Aucun moment n’a jamais été un bon moment.”

Mais il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour faire un voyage gratuit vers une destination de rêve.

Et en parlant de timing, la grande victoire du natif de l’Ohio est survenue environ deux ans après avoir commencé à jouer FOX Pari Super 6.

“Mon père m’en a parlé et j’y joue chaque semaine depuis”, a déclaré Daniel.

En matière de sport, le premier amour de Daniel est le football, en particulier les Cowboys. Mais sa maison d’enfance était une maison divisée – sa mère était fan des désormais commandants de Washington et son père un grand fan des Giants de New York. Et en ce qui concerne les concours gratuits dans l’application FOX Bet Super 6, Daniel a tenté sa chance dans tout, de la MLB au football universitaire en passant par les cerceaux universitaires.

“Si c’est dans l’application, je jouerai”, a-t-il déclaré.

Daniel et sa femme ont hâte de prendre une lune de miel tardive

Alors que les séries éliminatoires de la NFL se poursuivent sans ses Cowboys, Daniel prend le bon avec le mauvais tout en croisant les doigts pour que l’équipe soit différente la saison prochaine.

“Je gère beaucoup mieux leur perte depuis que j’ai gagné les vacances”, a-t-il admis. “Mais je dirais que j’espère [offensive coordinator] Kellen Moore est embauché par Carolina parce que je ne pense pas que Dak [Prescott] c’est le problème. Je pense que notre jeu offensif est le problème.”

Quant à la suite ? Notre dernier gagnant du FOX Bet Super 6 tentera une autre chance alors que les Eagles et les 49ers s’affronteront dans le match de championnat NFC ce dimanche sur FOX et l’application FOX Sports.

“Niners par trois,” proclama Daniel. “Et vous pouvez l’imprimer.”

