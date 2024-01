Un fan des Chiefs de Kansas City retrouvé mort n’avait pas consommé de drogue : petite amie

Nouvelles





La petite amie de l’un des trois fans des Chiefs de Kansas City retrouvés morts après une soirée de surveillance le jour du match a déclaré qu’il n’était pas un toxicomane – car elle a révélé qu’elle pensait qu’il avait été « assassiné ».

Le petit ami de Lorie Kruse, David Harrington, 37 ans, a été retrouvé mort de froid devant la maison de location de Jordan Willis à Kansas City aux côtés de Ricky Johnson, 38 ans, et Clayton McGeeney, 36 ans, le 9 janvier.

Bien que la police ait déclaré que l’affaire ne faisait pas l’objet d’une enquête en tant qu’homicide et qu’aucun acte criminel n’était suspecté, Kruse reste catégorique sur le fait qu’Harrington, son petit ami depuis 17 ans, a été tué.

«David a été assassiné» elle a dit à Chris Cuomo de NewsNation Vendredi. “Ces trois types ont été assassinés.”

« Cela n’a aucun sens d’avoir trois hommes morts, étendus dans la cour et [Jordan] endormi pendant 48 heures.

L’avocat de Willis avait précédemment déclaré que son client « dormait sur le canapé » près d’un ventilateur bruyant tout en portant des écouteurs antibruit pendant près de deux jours et n’avait appris leur décès qu’après un contrôle social à la maison.

Harrington, estime Kruse, a dû être « prise au mauvais endroit au mauvais moment », mais a admis qu’elle ne savait pas « ce qui va se passer » alors que l’enquête sur la tragédie se poursuit.

Le petit ami de Lorie Kruse, David Harrington, a été retrouvé mort de froid devant la maison de Jordan Willis à Ja. 9. La police a annoncé qu’elle n’enquêtait pas sur leur mort comme étant un homicide et ne soupçonnait aucun acte criminel.

« Je ne sais pas si Jordan leur a donné quelque chose dont ils parlent », a-t-elle déclaré à Cuomo. “David n’était pas un toxicomane comme ils le disent.”

Elle a également déclaré que même si la fête était décrite comme un rassemblement d’amis, elle n’avait jamais entendu Harrington parler en profondeur de Willis.

« J’ai déjà entendu parler de Jordan. Je ne l’ai jamais rencontré. J’ai entendu beaucoup de choses terribles à son sujet”, a-t-elle révélé.

Kruse insiste sur le fait que son petit ami depuis 17 ans, Harrington, a été assassiné. Document à distribuer à la famille

«Je ne connais pas la vérité… David n’a jamais eu de conversation à propos de Jordan. J’ai entendu le nom de Jordan lorsqu’il parlait à ses amis… Je ne pense pas avoir jamais entendu d’histoires sur Jordan.

Elle a dit à Cuomo que Willis se droguait, mais n’a pas précisé ce qu’elle entendait par là.

Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles la mort des trois amis pourrait être liée à la drogue, “David n’a pas fait des choses comme ça”, a déclaré Kruse. « … Peut-être qu’ils ont pris quelque chose parce qu’ils buvaient. Mais je sais que David ne l’aurait pas accepté.

« Nous venons de discuter avec mes enfants de la nécessité de ne pas consommer de drogue et du fait que le fentanyl faisait constamment la une des journaux », a-t-elle ajouté.

Harrington a été retrouvé aux côtés de Ricky Johnson, 38 ans, et Clayton McGeeney, 36 ans (photo). Document à distribuer à la famille Johnson, 38 ans, dans un hôtel. Document à distribuer à la famille

Harrington aurait « parcouru » le kilomètre pour rentrer chez lui « s’il avait eu froid » ou s’il était assez grand pour « briser la fenêtre » ou être allé se réchauffer dans sa voiture.

«C’était un bon gars. Très bon gars », a-t-elle déclaré à NewsNation. « Il est allé à l’église avec nous. Il a entraîné l’équipe de baseball de mon fils.

Le père de Willis, Rodney Willis, a déclaré que son fils « ne ferait jamais rien dans un million d’années » et a insisté sur le fait que sa famille pleurait aux côtés des proches des victimes.

L’arrière-cour de la maison de Willis. Médias LP

“C’étaient tous de bons amis à lui, c’étaient tous des gens avec qui il allait à l’école et il les a emmenés à un match de football la veille pour les Chiefs”, a-t-il déclaré au Post jeudi.

Les familles attendent un rapport toxicologique, mais « peu importe ce que dit l’autopsie », a déclaré Kruse à Cuomo.

« C’est ce que les gens oublient ici. Nous avons trois gars, nous avons six enfants qui n’ont pas de père. Nous avons des familles, nous avons des amis et nous souffrons tous.

La mère au cœur brisé a déclaré qu’elle avait parlé à ses enfants de la mort de Harrington, comme ses enfants le voient sur TikTok. Elle a également affirmé que les gens se moquaient de la mort du trio parce qu’ils « ne le connaissaient pas ».

Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles la mort des trois amis pourrait être liée à la drogue, “David n’a pas fait des choses comme ça”, a déclaré Kruse. Médias LP

« Je ne peux pas me reposer parce que mon téléphone explose en me demandant « as-tu entendu ceci » ou « as-tu entendu cela à propos des réseaux sociaux, avec tous ces liens ». Et ce n’est pas le cas, ce ne sont pas vrais et c’est impoli. C’est blessant. Ce n’est pas qui était David. David n’a pas fait des choses comme ça », a déclaré Kruse à Cuomo.

«Je ne croyais vraiment pas que tout ce dont ils parlaient était réel, parce que ce n’est pas ce que je connais. Ce n’est pas ce que mes enfants connaissent. Ce n’est pas.”

Le Post a contacté Kruse pour commentaires.

Harrington, Johnson et McGeeney ont été retrouvés au domicile de Willis deux jours après le match des Chiefs du 7 janvier après que la fiancée de McGeeney ait demandé un chèque d’aide sociale.

La police a fouillé la maison et a fait une horrible découverte. Willis, qui dormait depuis deux jours, a déclaré que c’était la première fois qu’il apprenait la mort de ses amis.

Le père de Harrington, Jon, a déclaré précédemment qu’il ne croyait pas aux versions des événements de Willis, déclarant : «[Harrington’s mother] et je suis tous les deux convaincus que Jordan Willis a joué un rôle dans tout cela d’une manière ou d’une autre.

« Les innocents engagent rarement des avocats de la défense pénale », a déclaré Jon au Post dans un texte samedi.

Un cinquième ami, Alex Weamer-Lee, était également présent à la soirée malheureuse, et il avait déjà été rapporté que lorsqu’il était parti vers minuit, les quatre autres fans regardaient « Jeopardy !

“C’est une situation traumatisante pour tout le monde”, a déclaré la mère de Weamer-Lee au Post devant chez elle samedi.

“Je vais juste me taire.”

Willis n’a été accusé d’aucun acte répréhensible.











