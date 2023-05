Un fan des Blue Jays réclame un jackpot de 2,8 millions de dollars après une semaine de recherche du gagnant

Le gagnant d’un gros lot de 2,8 millions de dollars de la Jays Care Foundation a été trouvé après une semaine de recherche, a annoncé mardi la branche caritative des Blue Jays de Toronto.

Le numéro gagnant a été annoncé le 1er mai, mais jusqu’à présent, personne ne s’était manifesté pour réclamer le prix.

Plusieurs médias ont fait état du lauréat manquant. Il a fallu une semaine aux fans de Blue Jay et aux médias pour finalement localiser la gagnante, Deb, qui se présente comme « la fan numéro un des Blue Jays », a déclaré la fondation dans un e-mail.

Le résident de la région de Hamilton a acheté 250 billets pour 100 $ au stade le 11 avril. L’un de ces billets portait le numéro gagnant.

Selon Jays Care, un montant correspondant au gros lot sera également investi dans les programmes de la fondation à travers l’Ontario pour rendre les sports et l’activité physique plus accessibles aux enfants et aux jeunes.