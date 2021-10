Un fan demande à Ira Khan comment elle a  » vaincu la dépression « , la fille d’Aamir Khan a dit CECI

La fille d’Aamir Khans, Ira Khan, est très active sur les réseaux sociaux et elle interagit souvent avec ses fans sur Instagram et d’autres plateformes de réseaux sociaux. Ira a récemment organisé une session « Ask Me Anything » sur Instagram.

Lors de l’interaction en direct avec les fans le vendredi 1er octobre, Ira a parlé de « dépression ». L’un des fans lui a demandé : « Comment avez-vous combattu la dépression ? À cela, Ira a partagé une vidéo et a déclaré: «Apprenez à vous connaître. Déterminez ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas. Qui tu aimes, qui tu n’aimes pas et ce que tu veux et ensuite tu essaieras de commencer à vivre ta vie de cette façon. Je pense. » Elle a partagé la vidéo avec #mentalhealth. Regarde:

Plus tôt, Ira avait laissé tout le monde sous le choc en révélant qu’elle souffrait de dépression depuis plus de 4 ans. En 2020, Ira a partagé une vidéo sur la Journée mondiale de la santé mentale dans laquelle elle a révélé sa dépression. Parallèlement à la vidéo, elle avait écrit : « Il s’est passé beaucoup de choses, beaucoup de gens ont beaucoup à dire. Les choses sont vraiment déroutantes et stressantes et simples et bien mais pas bien et… la vie tous ensemble. Il n’y a aucun moyen de tout dire d’un coup. Mais j’aimerais penser que j’ai compris certaines choses, ou du moins trouvé comment les rendre un peu plus compréhensibles. À propos de la santé mentale et de la maladie mentale. Alors venez avec moi dans ce voyage… à ma manière maladroite, décalée, parfois de voix de bébé, aussi honnête que possible… Commençons une conversation. Bonne Journée mondiale de la santé mentale.

Ira sort actuellement avec Nupur Shikhare et elle continue de partager des photos romantiques avec Shikhare. Ira et Nupur ont officialisé leur relation le jour de la Saint-Valentin.