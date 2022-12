Un fan débordé après que Shah Rukh Khan lui ait répondu pendant #AskSRK

L’esprit de Shah Rukh Khan reste inégalé parmi les stars de Bollywood, et il n’hésite pas à rôtir ses fans de temps en temps avec bonhomie. Les sessions “Ask SRK” que l’acteur organise occasionnellement sur Twitter ont produit de nombreux joyaux de ce type au fil des ans. Ils peuvent ne durer que quelques minutes, mais la marque de sagesse SRK n’a pas besoin de beaucoup plus de temps que cela pour se faire connaître. Il a animé un ‘Ask SRK’ pendant environ une demi-heure hier et a été comme toujours inondé de questions. Peu de temps après cette session, l’utilisatrice de Twitter Shreemi Verma s’est tournée vers son compte de réseau social et a partagé une capture d’écran de la façon dont SRK avait répondu à son texte. Elle a mentionné qu’elle voulait l’encadrer.

Dans la capture d’écran, on peut voir que SRK a répondu à sa question “Phir bhi dil hai hindustani”. Regarde:

Pendant ce temps, le physique de SRK dans Pathaan’ a séduit ses fans, qui ont loué le dévouement que cela a dû prendre et maintenant SRK lui-même en a témoigné. Au cours de sa session #AskSRK, un fan a partagé une photo de SRK montrant ses abdos de planche à laver et a demandé combien de temps il lui avait fallu pour construire ce physique. Réponse de SRK : “57 ans mon frère…”

Récemment, un fan de SRK a encadré la réponse qu’il a reçue de SRK lors d’une session #AskSRK sur Twitter. Satish a pris son

Poignée Twitter pour publier une photo de la façon dont il a encadré une capture d’écran de son interaction avec Shah Rukh Khan. La légende du tweet qui était accompagnée de la photo encadrée de la réponse de SRK se lit comme suit : « Ab khan saab répond diye ou utilise hum frame na kawaye.. yeh kabhi ni ho sakta. Le cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin (maintenant Khan Saab a répondu et je ne le fais pas encadrer .. Cela ne peut jamais arriver. cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin).

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici