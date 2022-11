Un fan d’EastEnders lance une campagne déroutante contre le savon après avoir repéré quelque chose de très étrange à propos du plateau de la BBC

Un fan d’EastEnders a lancé une campagne déconcertante contre le feuilleton après avoir repéré quelque chose de très étrange à propos du plateau de la BBC.

Le spectacle est sur nos écrans depuis 1985 et pendant ce temps, les décors ont subi de nombreux changements de décor.

Bbc

Un fan d’EastEnders a lancé une campagne déconcertante contre le feuilleton après avoir repéré quelque chose de très étrange sur le tournage de l’émission de la BBC[/caption] Bbc

Le savon a un certain nombre d’ensembles intérieurs et extérieurs différents, mais le fan a remarqué un lien entre eux tous[/caption]

Le feuilleton est également passé à un tout nouvel ensemble plus tôt cette année, mais un fan aux yeux d’aigle a remarqué une tendance bizarre qui traverse les ensembles.

Cela les a incités à lancer une campagne déconcertante contre les patrons d’EastEnders, sous la bannière “BlueEnders”.

Postant un montage des décors sur Twitter, le fan a tweeté ci-dessus : « EastEnders doit arrêter ce mal ! Retweetez pour passer le mot.

Les images ont révélé qu’une grande quantité d’ensembles intérieurs – et certains ensembles extérieurs – sont peints ou décorés en bleu.

Les exemples comprenaient la pièce avant de Phil et Kat, la cuisine de Kim Fox, le salon du Carter au-dessus du salon de la reine Vic et de Sharon.

Pendant ce temps, les extérieurs référencés comprenaient Square Dealz, Beale’s Plie, le Minute Mart et le garage.

Au total, ils ont réussi à répertorier 27 exemples distincts montrant que les nuances de bleu étaient la couleur dominante d’Albert Square.

Un autre fan a répondu: “Je n’avais jamais réalisé qu’il y avait autant de décors bleus, @bbceastenders GET THE SET DESIGNERS TO B&Q DARLIN.”





Un autre téléspectateur d’EastEnders a tagué le patron du feuilleton Chris Clenshaw et a tweeté: “@chris_clenshaw Vous devez voir ça.”

La BBC a dépensé 87 millions de livres sterling pour le nouveau plateau conçu pour être utilisé pour le tournage en HD.

L’ancien décor d’Albert Square a été construit en 1984 avec l’intention d’être utilisé pendant deux ans et n’était plus “adapté à l’usage”, a déclaré la BBC.

L’investissement dans le feuilleton télévisé le plus ancien de la BBC et dans le BBC Elstree Center permettra d’améliorer la haute définition pour les fans de Walford.

Il a également amélioré les options de tournage, la production d’EastEnders étant désormais en mesure d’explorer de nouveaux domaines à l’écran.

Bbc

Un certain nombre de résidents de Walford ont un décor bleu dans leurs maisons[/caption] Bbc

La couleur est également utilisée dans d’autres ensembles tels que l’hôpital et la chirurgie des médecins[/caption] Bbc

Les extérieurs comme le chippy et le Minute Mart sont également des nuances de bleu[/caption]