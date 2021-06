Un fan de Zoflora emballe sa maison avec du désinfectant et a même un TATOUAGE du logo

Alors que la plupart d’entre eux lèveraient le nez, un papa passionné de désinfectant est ravi de son nouvel hommage au tatouage.

Stuart Logan a eu le logo de la marque Zoflora encré sur son bras.

Un fan de Zoflora, qui possède une collection de différentes bouteilles d’une valeur de 500 £, a rendu un brillant hommage à la marque Crédit : Mercure

Stuart Logan, du sud du Pays de Galles, s’est fait tatouer le logo Zoflora sur son bras Crédit : Mercure

Il est obsédé par le produit de nettoyage parfumé depuis son enfance et possède une collection de différentes bouteilles d’une valeur de 500 £.

Stuart, 48 ans, les garde tous dans une armoire spéciale dans la maison qu’il partage avec sa femme Nikki, 36 ans, et leurs filles Hannah, 27 ans, et Amy, 24 ans, à Bridgend, dans le sud du Pays de Galles.

Il a dépensé 100 £ pour que le logo Zoflora soit tatoué sur son bras droit après que sa famille ait plaisanté en disant qu’il était suffisamment obsédé pour le faire.

Carer Stuart a déclaré : « Je suis un nettoyeur passionné depuis que je suis jeune. J’avais l’habitude de suivre ma mère dans le ménage et je me souviens toujours de l’odeur de Zoflora flottant derrière elle.

« Je pense que c’est de là que vient mon amour pour ça. Ma famille sait tous que je suis un peu dingue, donc ça ne les a pas trop surpris. C’est en fait mon beau-frère qui l’a suggéré à l’origine comme une blague.

« Ensuite, j’ai pensé : « en fait, je parie que personne d’autre sur la planète n’a ce tatouage » et j’ai décidé pourquoi ne pas le faire. »

Le père de deux enfants Stuart, 48 ans, est obsédé par le produit de nettoyage depuis son enfance Crédit : Mercure

Stuart révèle « Ma famille sait tous que je suis un peu dingue, donc ça ne les a pas trop surpris » Crédit : Mercure

Bien que le travail d’encrage ait pris deux heures, Stuart dit que la plupart des gens ont du mal à croire que son tatouage est réel Crédit : Mercure

L’encrage a pris deux heures et est le dernier ajout à la collection de Stuart qui compte plus de 180 bouteilles de Zoflora, y compris des désinfectants et des parfums en édition limitée qui ont été abandonnés.

Mais Stuart dit que certaines personnes ont du mal à croire que son tatouage Zoflora est réel.

Il a expliqué : « Quand j’ai dit à ma femme que je le faisais, elle a dit ‘c’est ton corps, fais ce que tu veux amour’. Mais les internautes ne peuvent pas le croire ou comprendre pourquoi quelqu’un ferait ça.