Un fan de Virat Kohli reçoit le «meilleur cadeau de mariage» alors que le joueur de cricket marque la 74e tonne

Les personnalités sportives rencontrent presque tous les jours des fans inconditionnels. Certains envahissent le terrain pour simplement rencontrer leur idole tandis que d’autres attendent des heures pour avoir un aperçu à l’extérieur de leurs hôtels. Cependant, l’un de ces partisans du joueur de cricket Virat Kohli est allé au-delà en promettant qu’il ne se marierait qu’une fois que la sensation de frappeur indien aurait brisé son 71e siècle. L’utilisateur de Twitter, Aman Agarwal, s’est rendu sur Twitter et a expliqué comment il avait obtenu le “meilleur cadeau de mariage”.

M. Agarwal a partagé un collage de photos de lui-même tenant une pancarte “Je ne me marierai pas jusqu’à ce que Virat Kohli marque son 71e” ainsi qu’une photo de lui portant sa tenue de mariage devant un téléviseur. “J’ai demandé le 71e siècle mais il a marqué 74e lors de ma journée spéciale”, lit-on dans la légende du message.

“J’ai demandé le 71e siècle mais il a marqué 74e lors de ma journée spéciale” ❤️❤️❤️@imVkohli @AnushkaSharma @StayWrogn pic.twitter.com/zHopZmzKdH — Aman Agarwal (@Aman2010Aman) 16 janvier 2023

Depuis qu’il a été partagé, le tweet a amassé un million de vues et plus de 36 000 likes. De nombreuses personnes l’ont félicité pour un nouveau départ dans sa vie.

“Un moment sain !!!! Félicitations et que Dieu vous accorde une vie conjugale heureuse”, a déclaré un utilisateur.

“La confiance que vous avez montrée en lui dépasse tout. Beaucoup de félicitations et meilleurs vœux pour votre vie future”, a déclaré une deuxième personne.

Une autre personne a dit: “Une promesse a été faite une fois et cette promesse a été tenue. Shaddi mubarak bhai.”

“Je ne me marierai pas tant que Virat n’aura pas remporté l’IPL”, a ajouté une autre personne.

Un utilisateur a dit : “C’est fou ! Ils avaient l’habitude de le troller et de dire que ce type restera célibataire pour le reste de sa vie.”

Dimanche, lors du troisième ODI entre l’Inde et le Sri Lanka, Virat Kohli a marqué son 46e siècle ODI. En seulement 85 livraisons, “King Kohli” a marqué son 74e siècle international et son deuxième siècle de 2023. Il a dépassé le record de la légende Sachin Tendulkar de la plupart des siècles contre le Sri Lanka dans les ODI. Avec 166 courses sur 110 livraisons, dont 13 limites et 8 six, le joueur de cricket a terminé le match invaincu.