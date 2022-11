Un fan de Virat Kohli documente comment il a réussi à rencontrer son idole au temple Kainchi Dham à Nainital

Rencontrer ou rencontrer une célébrité est toujours une expérience passionnante, surtout si cette célébrité est votre idole. En Inde, les acteurs de cinéma et les joueurs de cricket sont les personnes les plus idolâtrées. Prenant uniquement du point de vue du cricket, Virat Kohli est connu pour avoir une importante base de fans parmi les amateurs de cricket. Récemment, un fan de Virat Kohli identifié comme Kapil a eu l’occasion de rencontrer son idole et a documenté l’incident.

Kapil a rencontré Virat Kohli et sa famille alors qu’ils visitaient le temple Kainchi Dham à Nainital. Il a enregistré sa rencontre avec la sensation de cricket et l’a partagée sur son profil Instagram. La vidéo virale téléchargée par Kapil a reçu plus de 3,3 millions de vues et plus de 4,6 lakh likes ont été partagés avec une légende qui disait : « Le jour où j’ai rencontré @virat.kohli @anushkasharma. 17.11.22. »

Dans la vidéo, on peut voir Kapil et ses amis partir vers 6 heures du matin sur leurs vélos pour rencontrer le joueur de cricket après avoir appris que Kohli visitait le célèbre temple de Khainchi Dham sur la route d’Almora près de Nainital. Le texte de la vidéo se lit comme suit : « Lorsque nous sommes arrivés, nous ne savions pas à quoi nous attendre ; nous avons interrogé les habitants sur la visite de Virat, et tout le monde nous a raconté des histoires différentes. Certains prétendent qu’il est dans le temple. Nous avons décidé d’attendre jusqu’à 10 heures après avoir entendu qu’ils arriveraient à 5 heures du matin” Après une longue attente, il a finalement pu se rencontrer et prendre un selfie avec Kohli.

Plusieurs utilisateurs ont répondu à la vidéo avec des commentaires sur leurs expériences d’avoir un aperçu du joueur de cricket. Un utilisateur a commenté: «Je me souviens de l’avoir vu au Cap pour la dernière tournée d’essai en 2022… il se dirigeait vers le bus et a obligé les 3 personnes à encourager l’équipe près de l’hôtel. Il s’est assis dans le bus, a fait signe à la fenêtre et s’est rendu compte plus tard qu’Anushka et le gamin le regardaient se diriger vers le match. Un autre utilisateur a écrit: “Regardez-le sur looopppp.” Un troisième commentaire disait : « Mec, comment Virat Kohli garde son calme… le joueur le plus agressif sur le terrain et aussi le plus cool en dehors du terrain. Nous avons de la chance de l’avoir dans notre équipe. »

Les habitants ont également été vus encercler l’ancien capitaine de cricket indien alors qu’il interagissait avec eux. Virat a également demandé qu’aucune photo ou vidéo ne soit prise de sa fille, qui se reposait dans la voiture.

