Un fan de Virat Kohli distribue de la nourriture aux nécessiteux pour «réaliser» le souhait de chacun pour le 71e siècle de King

Virat Kohli a peut-être du mal avec sa forme mais ses fans sont sûrs d’un retour en force de sa part. Bien que seul Kohli puisse se sortir de la mauvaise forme, ses fans font tout ce qu’ils peuvent pour aligner les stars pour leur joueur de cricket préféré. L’un des fans inconditionnels de Virat a récemment distribué des paquets de nourriture aux nécessiteux avec le souhait de voir le joueur de 33 ans marquer son 71e siècle international. Alors que le nom du Viratian à l’origine de cette initiative reste inconnu, les internautes espéraient que leurs efforts donneraient bientôt des résultats.

This is Just Insane – A Virat Kohli fan distrubing foods to some hungry people's and children so that his wish Virat Kohli scored his 71st Century. Nice gesture from Virat's fan and this is Crazy fan following of King Kohli. pic.twitter.com/4ZXZorhjdc

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) July 14, 2022