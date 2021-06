Un partisan de DONALD Trump a averti qu’une guerre civile était imminente si l’ex-président n’était pas réintégré à la Maison Blanche cet été dans une interview en direct alarmante.

Un certain nombre de fans de MAGA se sont entretenus avec Donnie O’Sullivan de CNN avant le premier rassemblement post-présidentiel de Trump dans l’Ohio ce week-end et ont colporté des affirmations infondées selon lesquelles les élections de 2020 avaient été truquées en faveur de Joe Biden.

Un homme qui s’est identifié uniquement comme « Ron » a déclaré qu’une guerre civile arriverait si Trump n’était pas réintégré à la Maison Blanche Crédit : CNN

La théorie de la réintégration est colportée par les adeptes du groupe de conspiration QAnon depuis des semaines Crédit : Reuters

Ce que l’on appelle souvent le « gros mensonge », Trump a continué à affirmer presque quotidiennement depuis qu’il a quitté ses fonctions que l’élection lui a été volée à la suite d’une fraude électorale généralisée.

Un partisan, qui s’est identifié à CNN sous le nom de Ron, a exprimé son soutien aux affirmations de Trump en plus d’une théorie du complot marginale selon laquelle il serait réinauguré en tant que président d’ici la fin de l’année.

« Il revient bientôt et vous allez tomber », a déclaré Ron au réseau.

« L’armée sait déjà que c’était une fraude. Il a gagné plus de 80 pour cent. »

Le super fan de MAGA, coiffé d’une casquette Trump 2020, a ajouté: « Il revient avant la mi-août. »

Lorsque O’Sullivan lui a demandé ce qui se passerait si cela ne s’avérait pas le cas, Ron a répondu : « Nous allons être dans une guerre civile parce que la milice prendra le relais. »

Le segment a précédé le premier rassemblement post-présidentiel de Trump dans l’Ohio samedi Crédit : Reuters

D’autres fans de Trump ont réitéré les affirmations de Trump selon lesquelles l’élection lui avait été volée

Trump continue de contester, sans preuve, que les élections de 2020 lui ont été volées, malgré l’allégation démentie et rejetée dans les salles d’audience à travers les États-Unis – y compris à la Cour suprême des États-Unis.

S’exprimant lors du rassemblement de samedi soir, il a déclaré à l’immense foule de partisans que le vote de 2020 était « l’arnaque du siècle » et le « crime de l’histoire ».

Il a également insisté sur le fait que dans certains États, il y avait « plus de votes que d’électeurs » et que « les bulletins de vote étaient acheminés par des portes dérobées.

« Il n’y a que des montagnes de preuves », a déclaré Trump. « [Democrats] utilisé COVID pour tricher. »

Un certain nombre de partisans ont également exprimé leur conviction que l’élection avait été truquée contre Trump lors du segment de CNN, insistant sur le fait qu’il devrait toujours être président.

« Il n’a pas perdu. Il n’a pas perdu. Je sais qu’il n’a pas perdu », a déclaré une femme.

Sullivan a également insisté sur une autre élection à laquelle son maillot « Trump a gagné » faisait référence.

« Il s’agit de tous, 2016 et 2020, et du suivant », a-t-elle déclaré.

Trump a qualifié les élections de 2020 d' »arnaque du siècle » Crédit : AFP

Les alliés de Trump ont également colporté le complot selon lequel il reprendra ses fonctions d’ici la fin de l’année Crédit : Reuters

Une enquête menée plus tôt ce mois-ci a révélé que près d’un tiers des républicains croient à la théorie du complot selon laquelle Trump sera réintégré dans ses fonctions de commandant en chef en raison d’une prétendue « fraude électorale ».

Le sondage, mené par Politico/Morning Consult, a révélé que 29% des républicains auto-identifiés pensent qu’il sera très ou assez probable que Trump reprenne ses fonctions d’ici août.

Les conclusions sont arrivées un peu plus d’une semaine après que Maggie Haberman du New York Times a rapporté que Trump lui-même avait dit à ses collaborateurs et partisans qu’il s’attendait à être réintégré en tant que président.

Lara Trump a ensuite démenti les allégations selon lesquelles son beau-père avait adhéré au complot, déclarant à Fox News : « Il n’est pas prévu que Donald Trump soit à la Maison Blanche en août.

« Peut-être qu’il y a quelque chose que je ne sais pas », a-t-elle ajouté, « [but] Je pense que beaucoup de gens s’énervent un peu à propos de quelque chose simplement parce qu’il n’y a pas eu assez de recul du côté républicain.

Pourtant, le complot est resté populaire parmi les partisans du groupe marginal QAnon, dont certains anticipent un coup d’État à la birmane pour restaurer le pouvoir présidentiel de Trump.

Certains des alliés et anciens collaborateurs de Trump ont soutenu la théorie de la réintégration, notamment le limogeage de l’avocat de Trump, Sidney Powell.

Trump n’a pas encore confirmé s’il prévoyait de se présenter en 2024, mais a laissé tomber un certain nombre d’indices et a suggéré qu’il confirmerait sa décision après la mi-mandat de 2022.

Il a également publié une déclaration plus tôt ce mois-ci promettant que le GOP allait reprendre la Maison Blanche « plus tôt que vous ne le pensez », ajoutant « cela va être quelque chose de spécial ».