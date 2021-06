Un fan de Trump, 20 ans, arrêté après qu’une vidéo montre une fresque de la fierté vandalisée alors que le conducteur crie « déchirez cette intersection gay »

Un fan de TRUMP s’est rendu à la police jeudi après avoir vandalisé une fresque murale de 16 700 $ avec des traces de pneus alors qu’un conducteur criait « déchirez cette intersection gay ».

Alexander Jerich, 20 ans, a été identifié comme le conducteur vu dans des images publiées sur les réseaux sociaux créant un « épuisement professionnel » intentionnel avec son camion sur un passage pour piétons de la fierté LGBTQ à Delray Beach, en Floride.

Le camion a laissé 15 pieds de traces de dérapage sur la murale Pride Crédit : Facebook/Timothy Allen Walker

Alexander Jerich, 20 ans, a été inculpé Crédit : Delray Beach PD

Le passage pour piétons a été dévoilé samedi dernier, mais lundi, il avait été défiguré par Jerich après que lui et d’autres fans de Trump aient assisté à une fête en l’honneur de l’anniversaire de l’ancien président.

La peinture murale avait été dédiée aux victimes de la fusillade du Pulse Nightclub à Orlando il y a cinq ans.

La vidéo de l’incident montre la Chevrolet blanche de Jerich arborant un drapeau bleu « tous à bord du train Trump » alors qu’il laissait 15 pieds de traces de dérapage sur la peinture murale.

Un autre véhicule devant son camion semblait également avoir un drapeau Trump.

Son camion avait un drapeau pro-Trump Crédit : Facebook/Timothy Allen Walker

Il a intentionnellement dérapé à travers l’intersection Crédit : Facebook/Timothy Allen Walker

Fox13 rapporte que les documents de la police affirment que Jerich « a intentionnellement accéléré le véhicule d’une manière déraisonnable et dangereuse en peu de temps, communément appelé « burn out ».

« Le camion Chevy continue de déraper imprudemment sur le côté, heurtant presque le trottoir nord-ouest du trottoir devant l’hôtel Hyatt », ajoutent les documents.

« Il convient de noter que cette intersection est très conviviale pour les piétons et que l’hôtel Hyatt dispose d’un coin salon ouvert sur ce coin de trottoir, dans lequel le camion serait entré en collision s’il avait heurté le trottoir.

« La vidéo montre que le conducteur a volontairement conduit le véhicule au mépris de la sécurité de toute autre personne ou propriété. »

L’acte a causé des dommages irréparables à la peinture murale.

Jerich s’est également dirigé vers un hôtel doté de sièges sur le trottoir Crédit : Facebook/Timothy Allen Walker

La police a pu identifier Jerich car la plaque d’immatriculation du camion était clairement visible dans la vidéo.

Ils ont identifié le propriétaire comme étant John Edward Jerich, 30 ans.

On ne sait pas quelle relation il a avec Alexandre.

Un témoin s’était également manifesté pour dire qu’il conduisait deux véhicules devant Jerich après le « President Trump Birthday Rally ».

Le témoin, un homosexuel, a affirmé avoir entendu un homme crier quelque chose comme « Adam, déchirez cette intersection gay », déclare Fox13.

Il a ensuite choisi Jerich dans un alignement.

« Il convient de noter que depuis l’acte de vandalisme, un tollé de la communauté de Delray Beach s’est produit pour montrer son soutien contre le crime et se rallier à la communauté LGBTQ, à travers les appels au DBPD et les publications sur les réseaux sociaux et les médias d’information, « , notent les documents de la police.

Le passage pour piétons n’a été dévoilé que samedi Crédit : delraybeachfl.gov

« Félicitations au service de police de Delray Beach pour avoir rapidement identifié et arrêté ce criminel haineux », a déclaré à CBS12 le président et fondateur du Conseil des droits de l’homme du comté de Palm Beach, Rand Hoch.

« Le PBCHRC a demandé que les accusations incluent la dégradation d’un mémorial – une loi récemment promulguée qui exigerait que ce crime soit traité comme un crime.

« S’il était reconnu coupable de cette infraction, l’auteur de l’infraction serait tenu de rembourser à la Ville de Delray Beach les frais de réparation des dommages en plus des peines sévères pour avoir commis un crime.

« J’étais très heureuse d’apprendre qu’une arrestation avait été effectuée », a déclaré à The Sun-Sentinel Claudia Harrison, porte-parole de Compass, un centre communautaire basé dans le comté de Palm Beach pour la communauté LGBTQ.

« J’étais heureux d’apprendre que la police de Delray Beach prenait cela au sérieux et qu’une arrestation avait été effectuée aussi rapidement. »

Jerich est maintenant accusé de méfait criminel de plus de 1 000 $, de conduite imprudente et de preuves de préjugés.

Il est détenu à la prison du comté de Palm Beach.