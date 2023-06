Un fan de Tottenham se voit interdire d’assister à des matchs pendant 3 ans pour s’être moqué de la tragédie de Hillsborough

Un fan de Tottenham a été interdit mardi d’assister à des matchs de football pendant trois ans pour avoir fait des gestes se moquant de la catastrophe de Hillsborough lors d’un match de Premier League contre Liverpool.

Kieron Darlow, un homme de 25 ans originaire de Welwyn, au nord de Londres, a fait ces gestes lors d’un match entre les équipes à Anfield le 30 avril, ont indiqué les procureurs britanniques.

« Darlow riait et ceux qui l’ont défié ont dit qu’il avait provoqué une réelle inquiétude et détresse », a déclaré le Crown Prosecution Service.

L’interdiction de Darlow l’empêche également de se trouver à proximité des stades.

« Darlow a admis avoir fait un geste envers les supporters de Liverpool et qu’il s’agissait d’une référence à la catastrophe de Hillsborough », a déclaré le procureur Andrew Page. « Il a admis que c’était pour suggérer que les fans sans billets avaient avancé dans la tragédie et avaient été en partie responsables de l’écrasement qui a conduit à tant de morts.

« Il a accepté au tribunal que son intention était que les fans de Liverpool voient cela et que cela leur causerait du harcèlement, de l’alarme et de la détresse. Il a admis que son comportement était inacceptable et regrette ses actions. »

Quatre-vingt-dix-sept fans de Liverpool sont morts à la suite d’un coup de foudre à Hillsborough en 1989, ce qui en fait la pire catastrophe sportive de Grande-Bretagne.

Un jury lors d’une enquête a statué en 2016 que les fans avaient été illégalement tués au milieu d’un certain nombre d’erreurs policières.