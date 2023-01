Un fan de SRK revisite “Baadshah” alors qu’il décode le thriller d’espionnage OG dans un délicieux fil Twitter

La magie de Shah Rukh Khan est irréelle et c’était évident avec l’ouverture à succès de Pathaan. Au cours des premières années, la superstar a fait partie de films qui ne sont pas seulement amusants à regarder, mais qui sont toujours d’actualité. Les années 90 étaient l’ère des films SRK – de Kal Ho Na Ho à Baadshah, chaque film était un blockbuster. L’utilisateur de Twitter, Pramit, s’est rendu sur le site de micro-blogging après avoir terminé la session de visionnage de SRK des années 90. Il a partagé des images du film Baadshah pendant qu’il décodait le film. « Les 2/3 de ce film sont TELLEMENT drôles. c’est comme “ne leur faites pas savoir votre prochain mouvement” le film”, a-t-il écrit.

Il a également partagé des vidéos du film et a mentionné à quel point il aimait «l’agence de détectives» de Baadshah, dont le bâtiment ressemble tellement à un caméléon. «Tout ce qui ressemble à un mur est fait d’un bloc de construction avec chaque visage construit différemment. d’endroits. et tout ça pour un bâillon d’une minute”, a-t-il écrit.

Le fil Twitter est maintenant devenu viral, la plupart des gens étant d’accord avec ce qui se dit. Regarde le fil :

La session de visionnage du shah rukh khan des années 90 est terminée. Les 2/3 de ce film sont TELLEMENT drôles. c’est comme “ne leur faites pas savoir votre prochain mouvement” le film. les personnages font et disent des choses si inattendues que j’ai dû rembobiner plusieurs fois pour entendre s’ils ont vraiment dit ce que je pense qu’ils ont dit. pic.twitter.com/6tdyiblHWK— Pramit (@pramitheus) 24 janvier 2023

aussi, j’aime la façon dont le bâtiment de “l’agence de détectives” de badshah ressemble tellement à un caméléon dans la nature. tout ce qui ressemble à un mur est fait d’un bloc de construction dont chaque face est construite différemment. les choses sortent des lieux. et c’est tout pour un bâillon d’une minute. pic.twitter.com/rmrntXInGE— Pramit (@pramitheus) 24 janvier 2023

la raison pour laquelle le troisième acte semble ennuyeux est parce que c’est une arnaque très évidente de l’heure de pointe, sauf que shah rukh joue à la fois jackie chan et chris tucker. ab examen mein copie karke bhi toh bacche numéro laate thhe. toh je peux applaudir l’effort. pic.twitter.com/7Oc0H4WCVA— Pramit (@pramitheus) 24 janvier 2023

mais parmi tout ce chaos, baadshah parvient à commenter la politique indienne et comment la machinerie dévorera des politiciens apparemment bien intentionnés. ils auraient dû faire tellement de suites à cela avec baadshah découvrant sans le savoir des conspirations et les résolvant ensuite. je les aurais regardé. pic.twitter.com/J1K5ejTjAp— Pramit (@pramitheus) 24 janvier 2023

“Baadshah était amusant. SRK avait l’air d’apprécier le film car ce n’était pas ses films d’amour habituels. Mais l’acte final n’allait pas bien aurait dû être une comédie complète “, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit:” Ce film est hilarant et une si merveilleuse amélioration par rapport à Nick of Time. Je peux le regarder à tout moment. , tellement amusant.”

Pendant ce temps, le dernier film de SRK, Pathaan, a rassemblé toute la nation alors que les théâtres se sont transformés en «discothèques» et l’atmosphère n’était pas moins que festive lors du retour de SRK sur grand écran. Outre Shah Rukh, le film qui met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham est déjà devenu la plus grande sortie jamais réalisée pour un film hindi dans l’histoire du cinéma indien avec 8 000 écrans diffusant déjà le film dans le monde et d’autres émissions de fin de soirée ajoutées pour répondre demande publique.

C’est l’effet Shah Rukh Khan pour vous. Des vidéos de théâtres à travers le pays ont inondé les médias sociaux, montrant des gens dansant et applaudissant pour saluer SRK comme il le fait à l’écran.

