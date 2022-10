Un fan de Shehnaaz Gill se souvient de Sidharth Shukla après l’avoir rencontrée en personne. partage sur sa qualité rare

C’était en septembre, l’année dernière, quand Grand Patron 13 gagnant Sidharth Shukla décédé des suites d’une crise cardiaque. Ses amis et les gens de tous horizons ont été choqués et ne pouvaient pas croire la nouvelle choquante. Même son co-participant à Bigg Boss 13 et sa petite amie supposée Shehnaaz Gill a pris des mois pour accepter la perte et accepter la réalité. Dernièrement, un fan de Shehnaaz a écrit une note au défunt acteur.

Le fan avait rencontré Shehnaaz en vrai et était devenu ému après l’avoir vue. La note disait que l’acteur avait raison car le fan pouvait voir l’honnêteté dans les yeux de l’actrice. Le fan a vu de près l’innocence de Shehnaaz et a révélé aux fans de SidNaaz qu’ils devaient rencontrer la diva en vrai pour découvrir la qualité rare qu’elle a en elle.

Découvrez le tweet des fans de Shehnaaz Gill ici pour Sidharth Shukla

@sidharth_shukla tu avais tellement raison quand tu as dit unki ankhon mein honnêteté hai ? Et j’ai vu ça de près aujourd’hui quand elle était devant moi et que je pouvais la regarder dans les yeux… #SidNaaz tous ceux qui l’ont rencontrée en personne en auront certainement fait l’expérience… #ShehnaazGill Yashu SSS (@ni_muh_toddungi) 9 octobre 2022

La lettre ouverte a rendu tout le monde ému. Sidharth et Shehnaaz étaient inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés dans la maison de Bigg Boss 13. Ils n’ont jamais confirmé leur relation au monde mais leur amour a été vu par tous. Le duo évitait souvent les paps et passait beaucoup de temps de qualité ensemble. Les fans de Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill se sont également rendus dans la boîte de commentaires et sont devenus émus en lisant le doux tweet. Beaucoup ont même fait l’éloge du fan qui a rencontré Shehnaaz en public.

Il y a des fans qui deviennent très excités lorsqu’ils repèrent leur célébrité préférée. Plus tôt, la fille de Bigg Boss 13 a été vue à l’aéroport et posait avec tous les fans. Un homme a perdu son contrôle dans l’excitation et a essayé de saisir Shehnaaz par l’épaule pour la photo alors qu’elle se tenait un peu loin. Elle a échappé à son toucher et le fan a compris son erreur. Elle a fait preuve de beaucoup de maturité dans la situation.