Un fan de Shah Rukh Khan prêt à payer 10 000 roupies pour des billets Pathaan dans une vidéo virale, dit “ne trouve aucun billet”

Pathaan de Shah Rukh Khan a enregistré la plus grande journée d’ouverture de l’histoire du cinéma hindi. Le film a frappé Rs 57 crore rien qu’en Inde et a rapporté plus de Rs 104 crore dans le monde le premier jour. Si cela semble impressionnant, vous serez peut-être surpris que le deuxième jour ait déjà vu une fréquentation beaucoup plus élevée dans les salles en raison de la fête nationale. Cela a conduit à plusieurs spectacles remplis de maisons à travers le pays.

Dans une vidéo partagée par un fan club de Shah Rukh Khan, les fans de l’acteur évoquent ces salles pleines et lancent un plaidoyer plutôt intéressant aux médias. La vidéo montre un fan disant en hindi : « Nous ne trouvons pas de billets. Vous venez de tant de canaux différents. Si vous trouvez des billets, je suis prêt à en acheter un pour Rs 10 000 aussi. Apportez-m’en un. J’irai.” Lorsqu’un média lui demande s’il est prêt à dépenser autant pour un billet de cinéma, le fan répond : « Chalega (ça marchera) », sous les acclamations des autres fans derrière lui.

#Pathaan lors de sa deuxième journée face à un problème de capacité. Les gens en dehors du théâtre demandent des billets même à un prix élevé. Masse @iamsrk!!#Pathaan100crDans le monde pic.twitter.com/qMZMaBfkuG – JUSTE UN FAN. (@iamsrkfan_brk) 26 janvier 2023

Partageant la vidéo sur Twitter, un fan club de SRK l’a sous-titrée : « #Pathaan lors de sa deuxième journée face à un problème de capacité. Les gens en dehors du théâtre demandent des billets même à un prix élevé. Masse!” De nombreux autres fans de l’acteur ont loué le geste, tandis que d’autres se sont demandé où il y avait une telle pénurie de billets. « La fréquentation est bonne mais qu’est-ce que c’est que cet endroit où tout est complet. Même les salles de Delhi ont des billets », a commenté l’un d’eux.

Pathaan a enregistré une occupation moyenne de 45% mercredi sur plus de 8 000 émissions en Inde, ce qui lui a rapporté 55 crores de roupies en hindi et 2 crores de roupies dans les versions doublées. Les données initiales pour jeudi montrent une augmentation de 30% de l’occupation dans les émissions du matin et un énorme 120% pour les émissions de l’après-midi. Cette tendance suggère que le film pourrait franchir la barrière de Rs 60 crore dans les collections nettes pour le deuxième jour.